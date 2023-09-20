Песков заявил, что Байден никогда не имел такой поддержки, как Путин
Песков: Байден никогда не набирал такой поддержки, как Путин
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден никогда не набирал такой поддержки, как российский лидер Владимир Путин, ему нужно сосредоточиться на этом, тем более у него впереди непростые выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в США сейчас активно расчищают "электоральную площадку" от неугодных конкурентов.
Байден ранее вновь попытался оскорбить президента России, назвав его, согласно сообщил пресс-пула Белого дома, "диктатором".
"За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки как президент Путин. Вот, наверное, к чему ему надо стремиться, тем более его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы. Мы понимаем, что США сейчас активно расчищает от неугодных конкурентов электоральную площадку. У нас свои заботы, коими мы будем заниматься", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Байдена.
Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".