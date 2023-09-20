https://ria.ru/20230920/peskov-1897513889.html

Песков заявил, что Байден никогда не имел такой поддержки, как Путин

Песков заявил, что Байден никогда не имел такой поддержки, как Путин - РИА Новости, 20.09.2023

Песков заявил, что Байден никогда не имел такой поддержки, как Путин

Президент США Джо Байден никогда не набирал такой поддержки, как российский лидер Владимир Путин, ему нужно сосредоточиться на этом, тем более у него впереди... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:51

2023-09-20T12:51

2023-09-20T12:51

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден никогда не набирал такой поддержки, как российский лидер Владимир Путин, ему нужно сосредоточиться на этом, тем более у него впереди непростые выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в США сейчас активно расчищают "электоральную площадку" от неугодных конкурентов. Байден ранее вновь попытался оскорбить президента России, назвав его, согласно сообщил пресс-пула Белого дома, "диктатором". "За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки как президент Путин. Вот, наверное, к чему ему надо стремиться, тем более его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы. Мы понимаем, что США сейчас активно расчищает от неугодных конкурентов электоральную площадку. У нас свои заботы, коими мы будем заниматься", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Байдена. Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".

https://ria.ru/20230920/putin-1897505791.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897508539.html

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в мире, россия, сша, варшава, джо байден, дмитрий песков, владимир путин