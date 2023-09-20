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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине - РИА Новости, 20.09.2023
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Предпосылок для переговоров по Украине нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:16
2023-09-20T21:16
2023-09-20T21:31
украина
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Предпосылок для переговоров по Украине нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Слово "переговоры" стало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет", - сказал он.Поэтому, по словам Пескова, Россия продолжает добиваться поставленных целей, проводя спецоперацию.
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украина, в мире, россия, дмитрий песков
Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине