https://ria.ru/20230920/peregovory-1897660232.html

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине - РИА Новости, 20.09.2023

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Предпосылок для переговоров по Украине нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:16

2023-09-20T21:16

2023-09-20T21:31

украина

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Предпосылок для переговоров по Украине нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Слово "переговоры" стало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет", - сказал он.Поэтому, по словам Пескова, Россия продолжает добиваться поставленных целей, проводя спецоперацию.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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украина, в мире, россия, дмитрий песков