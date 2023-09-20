https://ria.ru/20230920/peregovory-1897655690.html

Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября - РИА Новости, 20.09.2023

Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:58

2023-09-20T20:58

2023-09-20T21:06

в мире

степанакерт

ситуация в нагорном карабахе

россия

владимир путин

армения

баку

никол пашинян

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили Карабах, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин "приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта"."Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

степанакерт

россия

армения

баку

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в мире, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе, россия, владимир путин, армения, баку, никол пашинян