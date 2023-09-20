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Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября - РИА Новости, 20.09.2023
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20:58 20.09.2023 (обновлено: 21:06 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/peregovory-1897655690.html
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября - РИА Новости, 20.09.2023
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:58
2023-09-20T21:06
в мире
степанакерт
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир путин
армения
баку
никол пашинян
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили Карабах, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин "приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта"."Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
степанакерт
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армения
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в мире, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе, россия, владимир путин, армения, баку, никол пашинян
В мире, Степанакерт, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Владимир Путин, Армения, Баку, Никол Пашинян
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

Миротворцы РФ выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин "приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта".
"Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - также говорится в сообщении.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
 
В миреСтепанакертСитуация в Нагорном КарабахеРоссияВладимир ПутинАрменияБакуНикол Пашинян
 
 
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