https://ria.ru/20230920/peregovory-1897655690.html
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября - РИА Новости, 20.09.2023
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:58
2023-09-20T20:58
2023-09-20T21:06
в мире
степанакерт
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир путин
армения
баку
никол пашинян
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили Карабах, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин "приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта"."Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе, россия, владимир путин, армения, баку, никол пашинян
В мире, Степанакерт, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Владимир Путин, Армения, Баку, Никол Пашинян
Миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября
Миротворцы РФ выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября