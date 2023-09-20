https://ria.ru/20230920/patsanki-1897656002.html

В Москве задержали участницу шоу "Пацанки"

В Москве задержали участницу шоу "Пацанки" - РИА Новости, 20.09.2023

В Москве задержали участницу шоу "Пацанки"

В Москве задержали участницу реалити-шоу "Новые Пацанки" Милу Грац (настоящее имя Людмила Ушакова. — Прим.ред.), сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:13

2023-09-20T21:13

2023-09-20T21:13

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве задержали участницу реалити-шоу "Новые Пацанки" Милу Грац (настоящее имя Людмила Ушакова. — Прим.ред.), сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!"."Чтобы обезопасить команду Пацанок и других участниц была инициирована следственная проверка по данной героине. Сейчас делом Милы Грац (Людмилы Ушаковой) занимаются правоохранительные органы", — говорится в релизе. В канале заявляют, что 26-летняя Грац шантажировала съемочную группу проекта, вымогала деньги и угрожала физической расправой. "Мила Грац — девушка с судимостями, которая не раз привлекалась к ответственности и отбывала наказание в СИЗО. Она пришла на проект и вместо того, чтобы менять жизнь и работать с психологами, устроила в доме пацанок тюремные законы: она запугивала и шантажировала не только участниц проекта, но и съемочную команду", — утверждают на "Пятнице!" Представители канала также рассказали, что один из редакторов, попав под психологическое давление Милы, рассказывал ей о предстоящих испытаниях. В результате его уволили. "В один из дней Грац (Ушакова) сбежала со съемок и когда вернулась, потребовала для себя особых условий: гонорара за участие в проекте и ночевки вне дома пацанок. На протяжении 8 лет у всех участниц Пацанок одинаковые условия, поэтому команда проекта не удовлетворила ее требования и мирно попрощалась с героиней", — отметили на канале. Сама Грац ситуацию с задержанием и уходом из проекта пока не прокомментировала.

https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

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