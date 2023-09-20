https://ria.ru/20230920/patsanki-1897656002.html
В Москве задержали участницу шоу "Пацанки"
В Москве задержали участницу шоу "Пацанки" - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве задержали участницу шоу "Пацанки"
В Москве задержали участницу реалити-шоу "Новые Пацанки" Милу Грац (настоящее имя Людмила Ушакова. — Прим.ред.), сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:13
2023-09-20T21:13
2023-09-20T21:13
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве задержали участницу реалити-шоу "Новые Пацанки" Милу Грац (настоящее имя Людмила Ушакова. — Прим.ред.), сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!"."Чтобы обезопасить команду Пацанок и других участниц была инициирована следственная проверка по данной героине. Сейчас делом Милы Грац (Людмилы Ушаковой) занимаются правоохранительные органы", — говорится в релизе. В канале заявляют, что 26-летняя Грац шантажировала съемочную группу проекта, вымогала деньги и угрожала физической расправой. "Мила Грац — девушка с судимостями, которая не раз привлекалась к ответственности и отбывала наказание в СИЗО. Она пришла на проект и вместо того, чтобы менять жизнь и работать с психологами, устроила в доме пацанок тюремные законы: она запугивала и шантажировала не только участниц проекта, но и съемочную команду", — утверждают на "Пятнице!" Представители канала также рассказали, что один из редакторов, попав под психологическое давление Милы, рассказывал ей о предстоящих испытаниях. В результате его уволили. "В один из дней Грац (Ушакова) сбежала со съемок и когда вернулась, потребовала для себя особых условий: гонорара за участие в проекте и ночевки вне дома пацанок. На протяжении 8 лет у всех участниц Пацанок одинаковые условия, поэтому команда проекта не удовлетворила ее требования и мирно попрощалась с героиней", — отметили на канале. Сама Грац ситуацию с задержанием и уходом из проекта пока не прокомментировала.
https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, москва, новороссийск
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Москва, Новороссийск
В Москве задержали участницу шоу "Пацанки"
В Москве задержали участницу реалити "Новые Пацанки" Милу Грац
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве задержали участницу реалити-шоу "Новые Пацанки" Милу Грац (настоящее имя Людмила Ушакова. — Прим.ред.), сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!".
«
"Чтобы обезопасить команду Пацанок и других участниц была инициирована следственная проверка по данной героине. Сейчас делом Милы Грац (Людмилы Ушаковой) занимаются правоохранительные органы", — говорится в релизе.
В канале заявляют, что 26-летняя Грац шантажировала съемочную группу проекта, вымогала деньги и угрожала физической расправой.
«
"Мила Грац — девушка с судимостями, которая не раз привлекалась к ответственности и отбывала наказание в СИЗО. Она пришла на проект и вместо того, чтобы менять жизнь и работать с психологами, устроила в доме пацанок тюремные законы: она запугивала и шантажировала не только участниц проекта, но и съемочную команду", — утверждают на "Пятнице!"
Представители канала также рассказали, что один из редакторов, попав под психологическое давление Милы, рассказывал ей о предстоящих испытаниях. В результате его уволили.
«
"В один из дней Грац (Ушакова) сбежала со съемок и когда вернулась, потребовала для себя особых условий: гонорара за участие в проекте и ночевки вне дома пацанок. На протяжении 8 лет у всех участниц Пацанок одинаковые условия, поэтому команда проекта не удовлетворила ее требования и мирно попрощалась с героиней", — отметили на канале.
Сама Грац ситуацию с задержанием и уходом из проекта пока не прокомментировала.
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