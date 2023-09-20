https://ria.ru/20230920/orenburg-1897611103.html

Аэропорт имени Гагарина начали модернизировать в Оренбурге

Аэропорт имени Гагарина начали модернизировать в Оренбурге - РИА Новости, 20.09.2023

Аэропорт имени Гагарина начали модернизировать в Оренбурге

В Оренбурге началась комплексная модернизация международного аэропорта имени Гагарина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:55

2023-09-20T17:55

2023-09-20T17:55

оренбургская область

оренбург

денис паслер

аэропорты регионов

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Оренбурге началась комплексная модернизация международного аэропорта имени Гагарина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В среду губернатор Оренбургской области Денис Паслер, председатель наблюдательного совета "Аэропорты Регионов" Ринат Халиков, гендиректор компании Евгений Чудновский и руководитель "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков дали старт строительству нового пассажирского терминала символическим бурением первой сваи. Паслер отметил, что регион растет и развивается. Власти стремятся создавать инфраструктуру, которая не только комфортна для жизни, но и привлекательна для гостей. Первым шагом на этом пути стала реконструкция взлетно-посадочной полосы. "Она была проведена в 2022 году в кратчайшие сроки. Воздушно-транспортная связь с крупнейшими городами РФ стала значительно лучше, появилась возможность без ограничений принимать самые современные пассажирские воздушные суда. Сегодня мы делаем очередной шаг – приступаем к строительству нового терминала. У меня нет никаких сомнений, что проект будет реализован на 100%", - сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что проект строительства пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний реализует ООО "АБС Оренбург" - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт Холдинг", ставших собственниками оренбургского аэропорта в 2021 году. Общая площадь здания нового терминала превысит 23 тысячи квадратных метров. Один подземный этаж и четыре надземных объединят между собой лифтами, лестницами и эскалаторами. Проектом предусмотрены комфортабельные залы ожидания, в том числе повышенной комфортности, зона для кафе и магазинов, комната матери и ребенка, медпункт. Фасад будет основан на стержневой конструкции, которая позволяет перекрывать большие пространства минимальным количеством стройматериала, обеспечивая при этом жесткость и устойчивость. Пропускная способность нового терминала составит от одной тысячи человек в час: 600 на внутренних авиалиниях и 400 на международных. Объем инвестиций в создание аэровокзального комплекса составит от 13 миллиардов рублей. В четвертом квартале 2025 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию новый пассажирский терминал. "Аэропорты Большой Страны" обладает глубокой экспертизой в строительстве новых терминалов, хорошими специалистами, пониманием, как наилучшим образом выстроить процессы. Поэтому, я уверен, заявленные сроки строительства будут соблюдены, - отметил Рудаков.

https://ria.ru/20230920/orenburzhe-1897610825.html

https://ria.ru/20230920/remont-1897518968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер, аэропорты регионов