https://ria.ru/20230920/orden-1897604846.html

Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена

Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена - РИА Новости, 20.09.2023

Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко с 55-летием и удостоил его церковного ордена... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:21

2023-09-20T17:21

2023-09-20T17:21

религия

саратов

дмитрий чернышенко

серафим саровский (прохор мошнин)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко с 55-летием и удостоил его церковного ордена преподобного Серафима Саровского, следует из сообщения, опубликованного в среду на сайте РПЦ. "Выражаю Вам признательность за неравнодушное отношение к деятельности Русской православной церкви. Надеюсь, что наше соработничество, направленное на утверждение высоких нравственных ценностей в жизни людей, принесет еще немало добрых плодов. Во внимание к Вашим трудам и по случаю отмечаемой знаменательной даты полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (II степени). Желаю Вам крепости сил, бодрости духа, мира и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем служении на благо страны", - написал патриарх Кирилл. Он также назвал Чернышенко настоящим профессионалом и целеустремленным человеком. Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 21 января 2020 года он занимает пост заместителя председателя правительства России. В должности вице-премьера курирует цифровую экономику, инновации, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. 26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Также Чернышенко - член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Он награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021). Женат, двое детей.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897370553.html

саратов

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саратов, дмитрий чернышенко, серафим саровский (прохор мошнин), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь