Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена
Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена Серафима Саровского
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко с 55-летием и удостоил его церковного ордена преподобного Серафима Саровского, следует из сообщения, опубликованного в среду на сайте РПЦ.
"Выражаю Вам признательность за неравнодушное отношение к деятельности Русской православной церкви. Надеюсь, что наше соработничество, направленное на утверждение высоких нравственных ценностей в жизни людей, принесет еще немало добрых плодов. Во внимание к Вашим трудам и по случаю отмечаемой знаменательной даты полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (II степени). Желаю Вам крепости сил, бодрости духа, мира и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем служении на благо страны", - написал патриарх Кирилл.
Он также назвал Чернышенко настоящим профессионалом и целеустремленным человеком.
Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 21 января 2020 года он занимает пост заместителя председателя правительства России. В должности вице-премьера курирует цифровую экономику, инновации, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. 26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Также Чернышенко - член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Он награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021). Женат, двое детей.