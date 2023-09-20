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Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена - РИА Новости, 20.09.2023
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Религия
 
17:21 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/orden-1897604846.html
Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена
Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена - РИА Новости, 20.09.2023
Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко с 55-летием и удостоил его церковного ордена... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:21
2023-09-20T17:21
религия
саратов
дмитрий чернышенко
серафим саровский (прохор мошнин)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко с 55-летием и удостоил его церковного ордена преподобного Серафима Саровского, следует из сообщения, опубликованного в среду на сайте РПЦ. "Выражаю Вам признательность за неравнодушное отношение к деятельности Русской православной церкви. Надеюсь, что наше соработничество, направленное на утверждение высоких нравственных ценностей в жизни людей, принесет еще немало добрых плодов. Во внимание к Вашим трудам и по случаю отмечаемой знаменательной даты полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (II степени). Желаю Вам крепости сил, бодрости духа, мира и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем служении на благо страны", - написал патриарх Кирилл. Он также назвал Чернышенко настоящим профессионалом и целеустремленным человеком. Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 21 января 2020 года он занимает пост заместителя председателя правительства России. В должности вице-премьера курирует цифровую экономику, инновации, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. 26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Также Чернышенко - член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Он награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021). Женат, двое детей.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897370553.html
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саратов, дмитрий чернышенко, серафим саровский (прохор мошнин), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Саратов, Дмитрий Чернышенко, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена

Патриарх Кирилл удостоил Чернышенко церковного ордена Серафима Саровского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко с 55-летием и удостоил его церковного ордена преподобного Серафима Саровского, следует из сообщения, опубликованного в среду на сайте РПЦ.
"Выражаю Вам признательность за неравнодушное отношение к деятельности Русской православной церкви. Надеюсь, что наше соработничество, направленное на утверждение высоких нравственных ценностей в жизни людей, принесет еще немало добрых плодов. Во внимание к Вашим трудам и по случаю отмечаемой знаменательной даты полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (II степени). Желаю Вам крепости сил, бодрости духа, мира и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем служении на благо страны", - написал патриарх Кирилл.
Он также назвал Чернышенко настоящим профессионалом и целеустремленным человеком.
Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. С 21 января 2020 года он занимает пост заместителя председателя правительства России. В должности вице-премьера курирует цифровую экономику, инновации, телекоммуникации, науку, туризм, спорт и др. 26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, который призван обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Также Чернышенко - член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Он награжден орденом Почета (2007), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), орденом Дружбы (2019), Благодарностью президента РФ (2018), орденом преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III (2006) степеней, орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени (2021). Женат, двое детей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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РелигияСаратовДмитрий ЧернышенкоСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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