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Лавров обсудил с главами МИД стран ОДКБ взаимодействие организации с ООН - РИА Новости, 20.09.2023
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23:09 20.09.2023 (обновлено: 23:11 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/oon-1897675318.html
Лавров обсудил с главами МИД стран ОДКБ взаимодействие организации с ООН
Лавров обсудил с главами МИД стран ОДКБ взаимодействие организации с ООН - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров обсудил с главами МИД стран ОДКБ взаимодействие организации с ООН
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ в Нью-Йорке обсудил укрепление взаимодействия организации с ООН, в том числе в РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:09
2023-09-20T23:11
россия
нью-йорк (город)
минск
сергей лавров
одкб
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ в Нью-Йорке обсудил укрепление взаимодействия организации с ООН, в том числе в области миротворчества, сообщили в российском дипведомстве. В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Лавров возглавляет российскую делегацию. "Рассмотрен широкий круг проблем международной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость наращивания координации действий государств-членов ОДКБ "на площадке" ООН по актуальным вопросам повестки дня всемирной Организации, дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН, в том числе в сфере миротворчества", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве добавили, что министры обсудили процесс подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Минске.
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html
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россия, нью-йорк (город), минск, сергей лавров, одкб, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Нью-Йорк (город), Минск, Сергей Лавров, ОДКБ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров обсудил с главами МИД стран ОДКБ взаимодействие организации с ООН

Лавров обсудил с главами МИД стран ОДКБ сотрудничество организации с ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ в Нью-Йорке обсудил укрепление взаимодействия организации с ООН, в том числе в области миротворчества, сообщили в российском дипведомстве.
В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Лавров возглавляет российскую делегацию.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
Военный эксперт назвал учения Армении и США демаршем против России и ОДКБ
6 сентября, 14:35
"Рассмотрен широкий круг проблем международной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость наращивания координации действий государств-членов ОДКБ "на площадке" ООН по актуальным вопросам повестки дня всемирной Организации, дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН, в том числе в сфере миротворчества", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве добавили, что министры обсудили процесс подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Минске.
Военнослужащие на церемонии открытия оперативно-стратегического учения государств ОДКБ Боевое братство-2023 на территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой. 1 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Польше прокомментировали учения ОДКБ
1 сентября, 12:47
 
РоссияНью-Йорк (город)МинскСергей ЛавровОДКБООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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