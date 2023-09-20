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Идею Зеленского о праве ООН преодолевать вето не одобрят, заявил эксперт - РИА Новости, 20.09.2023
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22:08 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/oon-1897668074.html
Идею Зеленского о праве ООН преодолевать вето не одобрят, заявил эксперт
Идею Зеленского о праве ООН преодолевать вето не одобрят, заявил эксперт - РИА Новости, 20.09.2023
Идею Зеленского о праве ООН преодолевать вето не одобрят, заявил эксперт
Идея Владимира Зеленского наделить Генассамблею ООН правом преодолевать вето Совета Безопасности невозможна без поддержки самого СБ ООН, эту потенциальную... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:08
2023-09-20T22:08
в мире
россия
вашингтон (штат)
ссср
сергей лавров
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Идея Владимира Зеленского наделить Генассамблею ООН правом преодолевать вето Совета Безопасности невозможна без поддержки самого СБ ООН, эту потенциальную инициативу вряд ли одобрят даже в Вашингтоне, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. "Отправная точка для любой реформы, чтобы тот самый Совет Безопасности в нынешнем составе эту идею поддержал. Он ее не поддержит. Мусолить тут абсолютно нечего. Не только Россия, но и Китай выступит против. Не исключаю, что и США будут против. Зачем им чтобы какая-то Генассамблея обладала правом отменить американское вето", - сказал Братерский. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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россия
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в мире, россия, вашингтон (штат), ссср, сергей лавров, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Вашингтон (штат), СССР, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, ООН
Идею Зеленского о праве ООН преодолевать вето не одобрят, заявил эксперт

Эксперт: идею Зеленского о праве ООН на преодоление вето не одобрят даже США

© AP Photo / Mary AltafferВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Идея Владимира Зеленского наделить Генассамблею ООН правом преодолевать вето Совета Безопасности невозможна без поддержки самого СБ ООН, эту потенциальную инициативу вряд ли одобрят даже в Вашингтоне, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР.
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Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов.
"Отправная точка для любой реформы, чтобы тот самый Совет Безопасности в нынешнем составе эту идею поддержал. Он ее не поддержит. Мусолить тут абсолютно нечего. Не только Россия, но и Китай выступит против. Не исключаю, что и США будут против. Зачем им чтобы какая-то Генассамблея обладала правом отменить американское вето", - сказал Братерский.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В миреРоссияВашингтон (штат)СССРСергей ЛавровВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНООН
 
 
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