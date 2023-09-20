https://ria.ru/20230920/oon-1897619403.html

Президент Румынии призвал ООН обеспечить защиту региону Черного моря

Президент Румынии призвал ООН обеспечить защиту региону Черного моря - РИА Новости, 20.09.2023

Президент Румынии призвал ООН обеспечить защиту региону Черного моря

Президент Румынии Клаус Йоханнис с трибуны ООН заявил, что регион Черного моря требует большего внимания, поскольку имеет стратегическое значение для... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:11

2023-09-20T18:11

2023-09-20T18:11

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клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис с трибуны ООН заявил, что регион Черного моря требует большего внимания, поскольку имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности. "Черное море требует большего глобального внимания, поскольку оно имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности. Наш регион, обширная территория Черного моря, должен быть защищен от последствий войны России против Украины, ее гибридной войны и ее злонамеренного вмешательства", - заявил Йоханнис, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, Румыния поддерживает более эффективный многосторонний подход вместе с глобальными партнерами, которые разделяют то же видение, в борьбе за свободу и демократию. Он также считает, что ООН должна уделять внимание затяжным или замороженным конфликтам в регионе Восточной Европы. Йоханнис заявил ранее, что усиление военного присутствия США в Черном море должно продолжиться. Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

россия

румыния

черное море

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в мире, россия, румыния, черное море, владимир путин, клаус йоханнис, оон