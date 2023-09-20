https://ria.ru/20230920/okean-1897599028.html

Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз

Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз - РИА Новости, 20.09.2023

Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз

За последние десять лет вынос нефтепродуктов в океан рекой Обь снизился в 30 раз, а нефтяных пятен на реке почти не нет, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:11

2023-09-20T17:11

2023-09-20T17:19

ханты-мансийский автономный округ

россия

алексей забозлаев

промышленно-энергетический форум tnf 2023

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ТЮМЕНЬ, 20 сен - РИА Новости. За последние десять лет вынос нефтепродуктов в океан рекой Обь снизился в 30 раз, а нефтяных пятен на реке почти не нет, сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Алексей Забозлаев. Заявление прозвучало в рамках стратегической сессии "Отходы: найти и переработать" промышленно-экономического форума TNF 2023. "В Югре сейчас осуществляется примерно 65% буровых работ в РФ; 75% промышленных отходов – это как раз отходы бурения, из которых 90%, путем переработки в техногенный грунт возвращаются в производство, что позволило в 16 раз снизить количество нерекультивируемых шламовых амбаров, которых сегодня около ста", - сообщил Забозлаев. Нефтяные компании, по словам заместителя губернатора, идут дальше и переходят на безамбарное (безотходное) бурение. "За последние пять лет компании только у нас в регионе вложили более 90 миллиардов рублей в экологические проекты, связанные со снижением аварийности. Это, в первую очередь, работы по реконструкции нефтепроводов, работы по применению материалов не подверженных коррозии", - рассказал Забозлаев. Также заместитель губернатора сообщил о планах открыть новое производство на территории индустриального парка в Когалыме, которое будет производить армированные полиэтиленовые трубы для использования в нефтепроводах. "Эта работа позволила снизить более чем в 4,5 раза аварийность. Сохраняются высокие темпы рекультивации замазученных земель – от 500 до 1000 гектаров ежегодно. Это тоже дало свои результаты – в 3,5 раза мы снизили площадь нефтезагрязненных земель", - отметил Забозлаев. Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.

https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html

https://ria.ru/20230920/forum-1897567723.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, алексей забозлаев, промышленно-энергетический форум tnf 2023