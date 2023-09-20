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Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз - РИА Новости, 20.09.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:11 20.09.2023 (обновлено: 17:19 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/okean-1897599028.html
Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз
Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз - РИА Новости, 20.09.2023
Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз
За последние десять лет вынос нефтепродуктов в океан рекой Обь снизился в 30 раз, а нефтяных пятен на реке почти не нет, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:11
2023-09-20T17:19
ханты-мансийский автономный округ
россия
алексей забозлаев
промышленно-энергетический форум tnf 2023
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ТЮМЕНЬ, 20 сен - РИА Новости. За последние десять лет вынос нефтепродуктов в океан рекой Обь снизился в 30 раз, а нефтяных пятен на реке почти не нет, сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Алексей Забозлаев. Заявление прозвучало в рамках стратегической сессии "Отходы: найти и переработать" промышленно-экономического форума TNF 2023. "В Югре сейчас осуществляется примерно 65% буровых работ в РФ; 75% промышленных отходов – это как раз отходы бурения, из которых 90%, путем переработки в техногенный грунт возвращаются в производство, что позволило в 16 раз снизить количество нерекультивируемых шламовых амбаров, которых сегодня около ста", - сообщил Забозлаев. Нефтяные компании, по словам заместителя губернатора, идут дальше и переходят на безамбарное (безотходное) бурение. "За последние пять лет компании только у нас в регионе вложили более 90 миллиардов рублей в экологические проекты, связанные со снижением аварийности. Это, в первую очередь, работы по реконструкции нефтепроводов, работы по применению материалов не подверженных коррозии", - рассказал Забозлаев. Также заместитель губернатора сообщил о планах открыть новое производство на территории индустриального парка в Когалыме, которое будет производить армированные полиэтиленовые трубы для использования в нефтепроводах. "Эта работа позволила снизить более чем в 4,5 раза аварийность. Сохраняются высокие темпы рекультивации замазученных земель – от 500 до 1000 гектаров ежегодно. Это тоже дало свои результаты – в 3,5 раза мы снизили площадь нефтезагрязненных земель", - отметил Забозлаев. Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.
https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html
https://ria.ru/20230920/forum-1897567723.html
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россия, алексей забозлаев, промышленно-энергетический форум tnf 2023
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Алексей Забозлаев, Промышленно-энергетический форум TNF 2023

Замглавы Югры Забозлаев: за 10 лет выброс нефти в океан уменьшился в 30 раз

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев
Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 сен - РИА Новости. За последние десять лет вынос нефтепродуктов в океан рекой Обь снизился в 30 раз, а нефтяных пятен на реке почти не нет, сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Алексей Забозлаев.
Заявление прозвучало в рамках стратегической сессии "Отходы: найти и переработать" промышленно-экономического форума TNF 2023.
Логотип промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Участники TNF 2023: российский ТЭК на пути к цифровому суверенитету
Вчера, 17:10
"В Югре сейчас осуществляется примерно 65% буровых работ в РФ; 75% промышленных отходов – это как раз отходы бурения, из которых 90%, путем переработки в техногенный грунт возвращаются в производство, что позволило в 16 раз снизить количество нерекультивируемых шламовых амбаров, которых сегодня около ста", - сообщил Забозлаев.
Нефтяные компании, по словам заместителя губернатора, идут дальше и переходят на безамбарное (безотходное) бурение.
«
"За последние пять лет компании только у нас в регионе вложили более 90 миллиардов рублей в экологические проекты, связанные со снижением аварийности. Это, в первую очередь, работы по реконструкции нефтепроводов, работы по применению материалов не подверженных коррозии", - рассказал Забозлаев.
Также заместитель губернатора сообщил о планах открыть новое производство на территории индустриального парка в Когалыме, которое будет производить армированные полиэтиленовые трубы для использования в нефтепроводах.
"Эта работа позволила снизить более чем в 4,5 раза аварийность. Сохраняются высокие темпы рекультивации замазученных земель – от 500 до 1000 гектаров ежегодно. Это тоже дало свои результаты – в 3,5 раза мы снизили площадь нефтезагрязненных земель", - отметил Забозлаев.
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Экономика предложения станет главной темой Югорского экономического форума
Вчера, 15:37
Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний.
В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияАлексей ЗабозлаевПромышленно-энергетический форум TNF 2023
 
 
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