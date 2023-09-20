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В Барнауле задержали мужчину, отравившего воду для мобилизованных
В Барнауле задержали мужчину, отравившего воду для мобилизованных - РИА Новости, 20.09.2023
В Барнауле задержали мужчину, отравившего воду для мобилизованных
ФСБ предъявила жителю Барнаула обвинение в покушении на госизмену и теракт — по данным силовиков, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:19
2023-09-20T08:19
2023-09-20T13:32
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 20 сен — РИА Новости. ФСБ предъявила жителю Барнаула обвинение в покушении на госизмену и теракт — по данным силовиков, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных, говорится в пресс-релизе управления службы по Алтайскому краю."Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю", — сообщили в ФСБ.Как утверждают в ведомстве, россиянин 1981 года рождения сам вышел в соцсетях на граждан Украины, "в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс Российской Федерации и готовность поддержки украинских вооруженных сил". "В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих", — заявили в пресс-службе алтайского УФСБ.Там добавили, что весь процесс обвиняемый снял на видео, которое послал вербовщикам с украинской стороны. В пресс-службе РИА Новости уточнили, что военнослужащие не успели выпить отравленную воду. Суд постановил арестовать обвиняемого. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на государственную измену" (часть 3 статьи 30, статьи 275 УК) и "Покушение на террористический акт" (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК).
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Задержание мужчины, пытавшегося отравить военных
Задержание мужчины, пытавшегося отравить военных
2023-09-20T08:19
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле задержали мужчину, отравившего воду для мобилизованных
ФСБ сообщила о задержании жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных
БАРНАУЛ, 20 сен — РИА Новости. ФСБ предъявила жителю Барнаула обвинение в покушении на госизмену и теракт — по данным силовиков, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных, говорится в пресс-релизе управления службы по Алтайскому краю.
"Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю", — сообщили в ФСБ.
Как утверждают в ведомстве, россиянин 1981 года рождения сам вышел в соцсетях на граждан Украины, "в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс Российской Федерации и готовность поддержки украинских вооруженных сил".
"В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих", — заявили в пресс-службе алтайского УФСБ.
Там добавили, что весь процесс обвиняемый снял на видео, которое послал вербовщикам с украинской стороны. В пресс-службе РИА Новости уточнили, что военнослужащие не успели выпить отравленную воду.
Суд постановил арестовать обвиняемого. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на государственную измену" (часть 3 статьи 30, статьи 275 УК) и "Покушение на террористический акт" (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК).
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