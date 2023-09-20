https://ria.ru/20230920/obstrely-1897419694.html
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 единиц различных боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:20
2023-09-20T00:20
2023-09-20T00:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304688_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e92636cacb906d9950dcf8be03dec96f.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 единиц различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров. Выпущено 90 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских сил оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Гольмовский, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Кировский район). При этом ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка и Старомихайловке. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897413398.html
донецкая народная республика
донецк
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304688_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8abac0f3a08f9a8798ae7b0d1d5b70f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР