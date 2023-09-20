https://ria.ru/20230920/obstrely-1897419694.html

ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.09.2023

ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 единиц различных боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:20

2023-09-20T00:20

2023-09-20T00:20

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 единиц различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров. Выпущено 90 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских сил оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Гольмовский, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Кировский район). При этом ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка и Старомихайловке. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897413398.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия