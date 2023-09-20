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ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/obstrely-1897419694.html
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 единиц различных боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:20
2023-09-20T00:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 единиц различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров. Выпущено 90 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских сил оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Гольмовский, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Кировский район). При этом ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка и Старомихайловке. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897413398.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 90 единиц различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров. Выпущено 90 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что под огнем украинских сил оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Гольмовский, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Кировский район).
При этом ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка и Старомихайловке.
В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксирован 31 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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