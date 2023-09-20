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При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека
При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека
Два мирных жителей пострадали в результате падения противорадиолокационной ракеты HARM в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:08
2023-09-20T22:08
2023-09-20T22:08
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сша
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два мирных жителей пострадали в результате падения противорадиолокационной ракеты HARM в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По уточненной информации, в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе по улице Багратиона ранены мужчины 1975 и 1977 годов рождения", - написал мэр. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 19.30 выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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буденновский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), сша, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), США, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека
Кулемзин: при обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два мирных жителя