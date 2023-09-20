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При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/obstrel-1897667939.html
При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека
При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека
Два мирных жителей пострадали в результате падения противорадиолокационной ракеты HARM в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:08
2023-09-20T22:08
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сша
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два мирных жителей пострадали в результате падения противорадиолокационной ракеты HARM в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По уточненной информации, в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе по улице Багратиона ранены мужчины 1975 и 1977 годов рождения", - написал мэр. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 19.30 выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
буденновский район
донецк
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буденновский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), сша, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), США, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека

Кулемзин: при обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкАмериканская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два мирных жителей пострадали в результате падения противорадиолокационной ракеты HARM в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По уточненной информации, в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе по улице Багратиона ранены мужчины 1975 и 1977 годов рождения", - написал мэр.
Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 19.30 выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку.

Ракеты HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) украинским войскам поставляют США. Такая ракета была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.

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Специальная военная операция на УкраинеБуденновский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СШАСЦККПроисшествия
 
 
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