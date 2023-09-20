https://ria.ru/20230920/obstrel-1897667939.html

При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека

При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека - РИА Новости, 20.09.2023

При обстреле Донецка ракетой HARM пострадали два человека

Два мирных жителей пострадали в результате падения противорадиолокационной ракеты HARM в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:08

2023-09-20T22:08

2023-09-20T22:08

специальная военная операция на украине

буденновский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сша

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382095_0:393:2943:2048_1920x0_80_0_0_c6b0e93ea4bbcbe51b080133d6390b9d.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два мирных жителей пострадали в результате падения противорадиолокационной ракеты HARM в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По уточненной информации, в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе по улице Багратиона ранены мужчины 1975 и 1977 годов рождения", - написал мэр. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 19.30 выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

буденновский район

донецк

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буденновский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), сша, сцкк, происшествия