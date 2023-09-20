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При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:00
2023-09-20T22:00
2023-09-20T22:00
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "При обстреле Киевского района по Киевскому проспекту ранена женщина 1963 года рождения", - написал мэр. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка. В среду мэр Донецка сообщил, что мужчина 1960 года рождения получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка ВСУ пострадала мирная жительница