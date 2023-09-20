https://ria.ru/20230920/obstrel-1897666297.html

При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023

При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:00

2023-09-20T22:00

2023-09-20T22:00

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "При обстреле Киевского района по Киевскому проспекту ранена женщина 1963 года рождения", - написал мэр. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка. В среду мэр Донецка сообщил, что мужчина 1960 года рождения получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия