https://ria.ru/20230920/obstrel-1897661003.html

Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ

Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023

Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ

Остекление школы повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:19

2023-09-20T21:19

2023-09-20T21:19

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

буденновский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Остекление школы повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что украинские войска в 19.30 выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку. "В результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Будённовском районе по улице Багратиона повреждено остекление входа школы №120", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Ранее в среду Кулемзин сообщал, что остекление зданий двух школ было повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

донецк

донецкая народная республика

буденновский район

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донецк, донецкая народная республика, буденновский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия