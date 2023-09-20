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Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/obstrel-1897661003.html
Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ
Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ
Остекление школы повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:19
2023-09-20T21:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
буденновский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Остекление школы повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что украинские войска в 19.30 выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку. "В результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Будённовском районе по улице Багратиона повреждено остекление входа школы №120", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Ранее в среду Кулемзин сообщал, что остекление зданий двух школ было повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, буденновский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Буденновский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ

Кулемзин: при падении ракеты HARM в Донецке пострадало остекление школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Остекление школы повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что украинские войска в 19.30 выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку.
"В результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Будённовском районе по улице Багратиона повреждено остекление входа школы №120", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра.
Ранее в среду Кулемзин сообщал, что остекление зданий двух школ было повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаБуденновский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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