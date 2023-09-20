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При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/obstrel-1897656877.html
При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:02
2023-09-20T21:02
специальная военная операция на украине
кировский район
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
сцкк
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. "В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района столицы ДНР погибла женщина", - говорится в сообщении Пушилина.Пушилин также отметил, что в результате обстрелов Кировского района Донецка были повреждены школа и детский сад. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что женщина 1940 года рождения получила ранение в результате обстрела Кировского района Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал о ранении мужчины 1960 года рождения в том же районе Донецка.
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
кировский район
донецк
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кировский район, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), происшествия, сцкк, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница

Пушилин: при обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района столицы ДНР погибла женщина", - говорится в сообщении Пушилина.
Пушилин также отметил, что в результате обстрелов Кировского района Донецка были повреждены школа и детский сад.
Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что женщина 1940 года рождения получила ранение в результате обстрела Кировского района Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал о ранении мужчины 1960 года рождения в том же районе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияСЦККДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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