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При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:02
2023-09-20T21:02
2023-09-20T21:02
специальная военная операция на украине
кировский район
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
сцкк
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. "В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района столицы ДНР погибла женщина", - говорится в сообщении Пушилина.Пушилин также отметил, что в результате обстрелов Кировского района Донецка были повреждены школа и детский сад. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что женщина 1940 года рождения получила ранение в результате обстрела Кировского района Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал о ранении мужчины 1960 года рождения в том же районе Донецка.
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кировский район
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При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница
Пушилин: при обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница