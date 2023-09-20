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При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница

При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023

При обстреле Донецка ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:02

2023-09-20T21:02

2023-09-20T21:02

специальная военная операция на украине

кировский район

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

сцкк

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. "В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района столицы ДНР погибла женщина", - говорится в сообщении Пушилина.Пушилин также отметил, что в результате обстрелов Кировского района Донецка были повреждены школа и детский сад. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что женщина 1940 года рождения получила ранение в результате обстрела Кировского района Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал о ранении мужчины 1960 года рождения в том же районе Донецка.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), происшествия, сцкк, донецк, донецкая народная республика