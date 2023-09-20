https://ria.ru/20230920/obstrel-1897640699.html
При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:31
2023-09-20T19:31
2023-09-20T19:31
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 сентября по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район), по улице Прудовой, 4 ранена женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мужчина 1960 года рождения получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница
Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница