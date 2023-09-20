https://ria.ru/20230920/obstrel-1897640699.html

При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.09.2023

При обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:31

2023-09-20T19:31

2023-09-20T19:31

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 сентября по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район), по улице Прудовой, 4 ранена женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мужчина 1960 года рождения получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк, происшествия