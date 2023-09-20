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При обстреле Донецка ВСУ ребенок получил контузию
При обстреле Донецка ВСУ ребенок получил контузию - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Донецка ВСУ ребенок получил контузию
Ребенок получил контузию в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:06
2023-09-20T19:06
2023-09-20T19:06
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
киров
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Ребенок получил контузию в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Кировского района по улице Кирова контузию в легкой форме получил ребёнок 2010 года рождения", - сообщил Кулемзин.Кулемзин отметил, что от госпитализации родители отказались. Мэр добавил, что было повреждено остекление здания школы №85.
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Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Киров, Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ ребенок получил контузию
Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ ребенок получил контузию