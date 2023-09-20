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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 20.09.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска в 11.45 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:13

2023-09-20T13:13

2023-09-20T13:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

зайцево

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что огонь велся по поселку Зайцево из РСЗО "Град". Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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горловка, донецкая народная республика, зайцево, сцкк, происшествия