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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 20.09.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска в 11.45 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:13
2023-09-20T13:13
2023-09-20T13:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
зайцево
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что огонь велся по поселку Зайцево из РСЗО "Град". Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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горловка, донецкая народная республика, зайцево, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке