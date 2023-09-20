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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/obstrel-1897519858.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 20.09.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска в 11.45 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:13
2023-09-20T13:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
зайцево
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что огонь велся по поселку Зайцево из РСЗО "Град". Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, зайцево, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что огонь велся по поселку Зайцево из РСЗО "Град".
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоСЦККПроисшествия
 
 
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