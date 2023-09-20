При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина
Гладков: при обстреле села Максимовка в Белгородской области погиб мужчина
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа
Последствия обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Мужчина погиб после попадания снаряда в ехавший автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка Белгородской области, еще один человек получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее он информировал, что при украинском обстреле из ствольной артиллерии села Максимовка снаряд попал в частный жилой дом. Пострадала хозяйка этого дома: у женщины контузия, но от госпитализации она отказалась. Также в результате обстрела нарушено электроснабжение трех населенных пунктов округа.
"Повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков.
⠀Он добавил, что ранен еще один мужчина, в момент обстрела он также двигался по трассе. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. "Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил глава региона.
⠀По словам губернатора, в результате обстрела осколками повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.
⠀Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.