https://ria.ru/20230920/obstrel-1897510147.html

При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина

При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 20.09.2023

При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина

Мужчина погиб после попадания снаряда в ехавший автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка Белгородской области, еще один человек... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:42

2023-09-20T12:42

2023-09-20T13:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Мужчина погиб после попадания снаряда в ехавший автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка Белгородской области, еще один человек получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее он информировал, что при украинском обстреле из ствольной артиллерии села Максимовка снаряд попал в частный жилой дом. Пострадала хозяйка этого дома: у женщины контузия, но от госпитализации она отказалась. Также в результате обстрела нарушено электроснабжение трех населенных пунктов округа."Повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков.⠀Он добавил, что ранен еще один мужчина, в момент обстрела он также двигался по трассе. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. "Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил глава региона.⠀По словам губернатора, в результате обстрела осколками повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.⠀Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230920/bpla-1897464832.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков