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При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 20.09.2023
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12:42 20.09.2023 (обновлено: 13:06 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/obstrel-1897510147.html
При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина
При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина
Мужчина погиб после попадания снаряда в ехавший автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка Белгородской области, еще один человек... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:42
2023-09-20T13:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Мужчина погиб после попадания снаряда в ехавший автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка Белгородской области, еще один человек получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее он информировал, что при украинском обстреле из ствольной артиллерии села Максимовка снаряд попал в частный жилой дом. Пострадала хозяйка этого дома: у женщины контузия, но от госпитализации она отказалась. Также в результате обстрела нарушено электроснабжение трех населенных пунктов округа."Повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков.⠀Он добавил, что ранен еще один мужчина, в момент обстрела он также двигался по трассе. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. "Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил глава региона.⠀По словам губернатора, в результате обстрела осколками повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.⠀Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230920/bpla-1897464832.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина

Гладков: при обстреле села Максимовка в Белгородской области погиб мужчина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа
Последствия обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Мужчина погиб после попадания снаряда в ехавший автомобиль при повторном обстреле украинскими войсками села Максимовка Белгородской области, еще один человек получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее он информировал, что при украинском обстреле из ствольной артиллерии села Максимовка снаряд попал в частный жилой дом. Пострадала хозяйка этого дома: у женщины контузия, но от госпитализации она отказалась. Также в результате обстрела нарушено электроснабжение трех населенных пунктов округа.
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"Повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков.
⠀Он добавил, что ранен еще один мужчина, в момент обстрела он также двигался по трассе. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. "Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил глава региона.
⠀По словам губернатора, в результате обстрела осколками повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.
⠀Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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