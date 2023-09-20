https://ria.ru/20230920/obstrel-1897493478.html
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 20.09.2023
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
Женщина пострадала при украинском обстреле села Максимовка Белгородской области, снаряд попал в частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:45
2023-09-20T11:45
2023-09-20T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Женщина пострадала при украинском обстреле села Максимовка Белгородской области, снаряд попал в частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - написал губернатор.⠀Он уточнил, что еще один дом получил незначительные повреждения - выбиты окна, посечены фронтоны. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попали три села: Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил глава региона.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230920/bpla-1897464832.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
Гладков: при обстреле села Максимовка Белгородской области пострадала женщина