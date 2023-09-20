https://ria.ru/20230920/obstrel-1897448294.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 20.09.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и Голую Пристань, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 35... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:29
2023-09-20T09:29
2023-09-20T09:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и Голую Пристань, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Корсунка, Кардашинка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск прилетело более 100 снарядов.
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897226128.html
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херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по городам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и Голую Пристань, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Корсунка, Кардашинка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск прилетело более 100 снарядов.
ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области