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"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств - РИА Новости, 20.09.2023
"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального "привет, как дела". Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово "собака" с тремя ошибками?
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:00
2023-09-20T16:14
нас двое
подкаст
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«Нас двое». Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального «привет, как дела». Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово «собака» с тремя ошибками? Разбираемся, о чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником.
audio/mpeg
«Нас двое». Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального «привет, как дела». Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово «собака» с тремя ошибками? Разбираемся, о чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником.
audio/mpeg
О чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником – рассказывает психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, аудио
"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального "привет, как дела". Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово "собака" с тремя ошибками?