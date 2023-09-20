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"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств - РИА Новости, 20.09.2023
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14:00 20.09.2023 (обновлено: 16:14 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/obschenie-1897540716.html
"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств - РИА Новости, 20.09.2023
"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального "привет, как дела". Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово "собака" с тремя ошибками?
2023-09-20T14:00
2023-09-20T16:14
нас двое
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«Нас двое». Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального «привет, как дела». Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово «собака» с тремя ошибками? Разбираемся, о чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником.
audio/mpeg
«Нас двое». Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального «привет, как дела». Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово «собака» с тремя ошибками? Разбираемся, о чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником.
audio/mpeg
О чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником – рассказывает психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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96
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подкаст, аудио
Нас двое, Подкаст
Нас двое

"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств

Нас двое
«Нас двое». Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального "привет, как дела". Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово "собака" с тремя ошибками?
О чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником – рассказывает психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Нас двоеПодкаст
 
 
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