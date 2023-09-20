https://ria.ru/20230920/obschenie-1897540716.html

"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств

"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств - РИА Новости, 20.09.2023

"Нас двое". Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств

Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального "привет, как дела". Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово "собака" с тремя ошибками?

2023-09-20T14:00

2023-09-20T14:00

2023-09-20T16:14

нас двое

подкаст

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«Нас двое». Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального «привет, как дела». Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово «собака» с тремя ошибками? Разбираемся, о чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником. audio/mpeg

«Нас двое». Как понять, с кем не стоит общаться в приложениях для знакомств Общение в приложениях для знакомств чаще всего начинается с банального «привет, как дела». Что можно понять о человеке из первого такого диалога, какие темы лучше обсуждать, и стоит ли продолжать переписку, если собеседник пишет слово «собака» с тремя ошибками? Разбираемся, о чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником. audio/mpeg

О чем сигнализируют сарказм, троллинг и категоричность, и как самому стать приятным собеседником – рассказывает психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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