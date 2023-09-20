https://ria.ru/20230920/novak-1897597019.html

Новак заявил, что правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива

Новак заявил, что правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива - РИА Новости, 20.09.2023

Новак заявил, что правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива

Правительство пытается сбалансировать цены на оптовом рынке топлива и готово принять кардинальные меры в случае необходимости, заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:03

2023-09-20T17:03

2023-09-20T18:05

экономика

россия

цены на нефть

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828480235_0:155:3044:1867_1920x0_80_0_0_aeaae6ffe277fb41369322a39930c90a.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Правительство пытается сбалансировать цены на оптовом рынке топлива и готово принять кардинальные меры в случае необходимости, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума."Возникла диспропорция на оптовом рынке. Мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок. В последние две торговые сессии на бирже цены на бензин упали прилично, примерно на четыре процента суммарно, сегодня видим снижение цен на дизтопливо", — сказал он.По словам чиновника, принимаемые властями меры приводят к тому, что рынок балансируется. Тем не менее при необходимости будут приняты и более кардинальные решения, и Минэнерго их уже подготовило, добавил Новак.При этом объемы производства топлива в России в этом году выше, чем в предыдущем, отметил он. "Есть большой рост цены на нефтепродукты, на мировые, и снижение курса рубля по отношению к доллару, то есть мировая экспортная альтернатива достаточно высокая, а внутренний рынок менее премиальный. Но задача стоит на внутреннем рынке цены держать, не повышать, что удается сделать, вертикально-интегрированные нефтяные компании этим занимаются", — резюмировал чиновник.В конце августа вице-премьер отмечал, что на внутреннем рынке нет дефицита топлива, биржа обеспечена достаточными объемами. При этом, чтобы избежать колебаний цен и серого экспорта, власти обсуждают создание списка спецэкспортеров и лицензирование экспорта. Новак обещал утвердить список в ближайшее время. По его словам, правительство "идет по обоим вариантам", но принятие списка экспортеров - самое быстрое решение.

https://ria.ru/20230920/toplivo-1897562370.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, цены на нефть, александр новак