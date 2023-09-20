https://ria.ru/20230920/niger-1897620816.html

ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус

ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус - РИА Новости, 20.09.2023

ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус

Германия намерена оставить своих военных в Нигере и выведет их, только если будет вынуждена это сделать, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:15

2023-09-20T18:15

2023-09-20T18:15

нигер

франция

ниамей

катрин колонна

борис писториус

мохамед базум

в мире

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ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Германия намерена оставить своих военных в Нигере и выведет их, только если будет вынуждена это сделать, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Figaro. "Для нас решающей является ситуация с безопасностью. На данный момент наши военные на месте не находятся в опасности. Ниамей для нас играет важную роль в плане логистики с соседним Мали. Всегда хорошо сохранять контакты на месте и не уходить полностью, только если мы не будем вынуждены это сделать", - сообщил министр. Он указал, что немецкие военные покинут Ниамей, "только если не будет ни одной причины оставаться" и "опасность будет слишком велика". "Если французские войска покинут страну, вопрос вывода наших войск встанет более остро и нужно будет вновь его обдумать", - сказал Писторус. На данный момент на той же военной базе в Ниамее, где дислоцированы французские войска, находятся около сотни немецких солдат. Ранее СМИ сообщили, что Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов. Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток. Как сообщала глава МИД Франции Катрин Колонна, де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230910/niger-1895321918.html

https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html

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