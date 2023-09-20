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ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус - РИА Новости, 20.09.2023
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18:15 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/niger-1897620816.html
ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус
ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус - РИА Новости, 20.09.2023
ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус
Германия намерена оставить своих военных в Нигере и выведет их, только если будет вынуждена это сделать, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:15
2023-09-20T18:15
нигер
франция
ниамей
катрин колонна
борис писториус
мохамед базум
в мире
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ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Германия намерена оставить своих военных в Нигере и выведет их, только если будет вынуждена это сделать, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Figaro. "Для нас решающей является ситуация с безопасностью. На данный момент наши военные на месте не находятся в опасности. Ниамей для нас играет важную роль в плане логистики с соседним Мали. Всегда хорошо сохранять контакты на месте и не уходить полностью, только если мы не будем вынуждены это сделать", - сообщил министр. Он указал, что немецкие военные покинут Ниамей, "только если не будет ни одной причины оставаться" и "опасность будет слишком велика". "Если французские войска покинут страну, вопрос вывода наших войск встанет более остро и нужно будет вновь его обдумать", - сказал Писторус. На данный момент на той же военной базе в Ниамее, где дислоцированы французские войска, находятся около сотни немецких солдат. Ранее СМИ сообщили, что Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов. Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток. Как сообщала глава МИД Франции Катрин Колонна, де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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нигер, франция, ниамей, катрин колонна, борис писториус, мохамед базум, в мире
Нигер, Франция, Ниамей, Катрин Колонна, Борис Писториус, Мохамед Базум, В мире
ФРГ не будет выводить свой военный контингент из Нигера, заявил Писториус

Писториус: ФРГ не намерена выводить свой военный контингент из Нигера

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера
Военнослужащие национальной гвардии Нигера - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Германия намерена оставить своих военных в Нигере и выведет их, только если будет вынуждена это сделать, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Figaro.
"Для нас решающей является ситуация с безопасностью. На данный момент наши военные на месте не находятся в опасности. Ниамей для нас играет важную роль в плане логистики с соседним Мали. Всегда хорошо сохранять контакты на месте и не уходить полностью, только если мы не будем вынуждены это сделать", - сообщил министр.
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Он указал, что немецкие военные покинут Ниамей, "только если не будет ни одной причины оставаться" и "опасность будет слишком велика".
"Если французские войска покинут страну, вопрос вывода наших войск встанет более остро и нужно будет вновь его обдумать", - сказал Писторус.
На данный момент на той же военной базе в Ниамее, где дислоцированы французские войска, находятся около сотни немецких солдат.
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Ранее СМИ сообщили, что Франция рассматривает несколько вариантов вывода своих войск из Нигера, контакты с армией Нигера продолжаются и касаются оперативных и технических аспектов. Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток. Как сообщала глава МИД Франции Катрин Колонна, де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.
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