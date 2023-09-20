https://ria.ru/20230920/niger-1897433312.html

В Сьерра-Леоне поддержат все решения ЭКОВАС по Нигеру

В Сьерра-Леоне поддержат все решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 20.09.2023

В Сьерра-Леоне поддержат все решения ЭКОВАС по Нигеру

Сьерра-Леоне не заняло какой-либо позиции относительно возможной военной интервенции в Нигер, содействуют поиску дипломатического урегулирования, но готово... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:07

2023-09-20T06:07

2023-09-20T06:07

в мире

сьерра-леоне

нигер

мохамед базум

оон

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ООН, 20 сен - РИА Новости. Сьерра-Леоне не заняло какой-либо позиции относительно возможной военной интервенции в Нигер, содействуют поиску дипломатического урегулирования, но готово поддержать любое решение, которое будет принято по этому вопросу со стороны ЭКОВАС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба. "Мы поддержим все, что исходит от ЭКОВАС, это будет нашей коллективной ответственностью", - сообщил он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможную интервенцию в Нигер. Кабба подчеркнул, что Сьерра-Леоне "не заняло никакой позиции" по возможной интервенции, но "содействует и молится, чтобы было дипломатическое решение, которое положит конец этому вопросу как можно быстрее". Кабба отметил, что Сьерра-Леоне является членом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и "блок имеет разные оценки ситуации в Нигере". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html

сьерра-леоне

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в мире, сьерра-леоне, нигер, мохамед базум, оон