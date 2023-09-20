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В Сьерра-Леоне поддержат все решения ЭКОВАС по Нигеру
В Сьерра-Леоне поддержат все решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 20.09.2023
В Сьерра-Леоне поддержат все решения ЭКОВАС по Нигеру
Сьерра-Леоне не заняло какой-либо позиции относительно возможной военной интервенции в Нигер, содействуют поиску дипломатического урегулирования, но готово... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:07
2023-09-20T06:07
2023-09-20T06:07
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Сьерра-Леоне не заняло какой-либо позиции относительно возможной военной интервенции в Нигер, содействуют поиску дипломатического урегулирования, но готово поддержать любое решение, которое будет принято по этому вопросу со стороны ЭКОВАС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба. "Мы поддержим все, что исходит от ЭКОВАС, это будет нашей коллективной ответственностью", - сообщил он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможную интервенцию в Нигер. Кабба подчеркнул, что Сьерра-Леоне "не заняло никакой позиции" по возможной интервенции, но "содействует и молится, чтобы было дипломатическое решение, которое положит конец этому вопросу как можно быстрее". Кабба отметил, что Сьерра-Леоне является членом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и "блок имеет разные оценки ситуации в Нигере". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, сьерра-леоне, нигер, мохамед базум, оон
В мире, Сьерра-Леоне, Нигер, Мохамед Базум, ООН
В Сьерра-Леоне поддержат все решения ЭКОВАС по Нигеру
Глава МИД: Сьерра-Леоне поддержит все решения ЭКОВАС по интервенции в Нигер
ООН, 20 сен - РИА Новости. Сьерра-Леоне не заняло какой-либо позиции относительно возможной военной интервенции в Нигер, содействуют поиску дипломатического урегулирования, но готово поддержать любое решение, которое будет принято по этому вопросу со стороны ЭКОВАС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Тимоти Кабба.
«
"Мы поддержим все, что исходит от ЭКОВАС, это будет нашей коллективной ответственностью", - сообщил он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможную интервенцию в Нигер.
Кабба подчеркнул, что Сьерра-Леоне "не заняло никакой позиции" по возможной интервенции, но "содействует и молится, чтобы было дипломатическое решение, которое положит конец этому вопросу как можно быстрее".
Кабба отметил, что Сьерра-Леоне является членом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и "блок имеет разные оценки ситуации в Нигере".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума
и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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