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Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.09.2023
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17:49 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/nato-1897613778.html
Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО
Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.09.2023
Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО
Критика властей Швеции в отношении демократических институтов Венгрии не способствует прогрессу в процедуре ее приема в НАТО, Будапешт считает такое поведение... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:49
2023-09-20T17:49
в мире
венгрия
петер сийярто
швеция
нато
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Критика властей Швеции в отношении демократических институтов Венгрии не способствует прогрессу в процедуре ее приема в НАТО, Будапешт считает такое поведение неконструктивным, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Я бы сказал, что то, как они поступают: критикуют, делают наставления и оспаривают демократическую природу нашей политической системы – не способствует прогрессу в процедуре (приема в НАТО)", - сказал Сийярто, принимающий участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом министр ответил на вопрос о том, как он оценивает шансы на одобрение венгерским парламентом документов на прием Швеции в НАТО в ближайшее время. При этом Сийярто отметил, что Стокгольм, со своей стороны, занимает не конструктивную позицию, критикуя политическое устройство Венгрии, что Будапешт считает "крайне неприемлемым". "Венгерский парламент чувствует себя оскорбленным – и не без уважительной причины - за всю эту фальшивую пропаганду, которую шведские политики распространяют о Венгрии, поэтому я не готов дать вам точный ответ. Это решать парламентариям, однако Швеция не очень помогает в этом вопросе", - указал Сийярто.
https://ria.ru/20230919/shvetsiya-1897115474.html
https://ria.ru/20230918/nato-1896919089.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, швеция, нато
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Швеция, НАТО
Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: позиция Швеции не способствует ее принятию в НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Критика властей Швеции в отношении демократических институтов Венгрии не способствует прогрессу в процедуре ее приема в НАТО, Будапешт считает такое поведение неконструктивным, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«
"Я бы сказал, что то, как они поступают: критикуют, делают наставления и оспаривают демократическую природу нашей политической системы – не способствует прогрессу в процедуре (приема в НАТО)", - сказал Сийярто, принимающий участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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Таким образом министр ответил на вопрос о том, как он оценивает шансы на одобрение венгерским парламентом документов на прием Швеции в НАТО в ближайшее время. При этом Сийярто отметил, что Стокгольм, со своей стороны, занимает не конструктивную позицию, критикуя политическое устройство Венгрии, что Будапешт считает "крайне неприемлемым".
«
"Венгерский парламент чувствует себя оскорбленным – и не без уважительной причины - за всю эту фальшивую пропаганду, которую шведские политики распространяют о Венгрии, поэтому я не готов дать вам точный ответ. Это решать парламентариям, однако Швеция не очень помогает в этом вопросе", - указал Сийярто.
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В миреВенгрияПетер СийяртоШвецияНАТО
 
 
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