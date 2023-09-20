https://ria.ru/20230920/nato-1897613778.html

Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО

Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.09.2023

Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО

Критика властей Швеции в отношении демократических институтов Венгрии не способствует прогрессу в процедуре ее приема в НАТО, Будапешт считает такое поведение... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:49

2023-09-20T17:49

2023-09-20T17:49

в мире

венгрия

петер сийярто

швеция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Критика властей Швеции в отношении демократических институтов Венгрии не способствует прогрессу в процедуре ее приема в НАТО, Будапешт считает такое поведение неконструктивным, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Я бы сказал, что то, как они поступают: критикуют, делают наставления и оспаривают демократическую природу нашей политической системы – не способствует прогрессу в процедуре (приема в НАТО)", - сказал Сийярто, принимающий участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом министр ответил на вопрос о том, как он оценивает шансы на одобрение венгерским парламентом документов на прием Швеции в НАТО в ближайшее время. При этом Сийярто отметил, что Стокгольм, со своей стороны, занимает не конструктивную позицию, критикуя политическое устройство Венгрии, что Будапешт считает "крайне неприемлемым". "Венгерский парламент чувствует себя оскорбленным – и не без уважительной причины - за всю эту фальшивую пропаганду, которую шведские политики распространяют о Венгрии, поэтому я не готов дать вам точный ответ. Это решать парламентариям, однако Швеция не очень помогает в этом вопросе", - указал Сийярто.

https://ria.ru/20230919/shvetsiya-1897115474.html

https://ria.ru/20230918/nato-1896919089.html

венгрия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, петер сийярто, швеция, нато