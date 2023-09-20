Сийярто оценил шансы на одобрение парламентом Венгрии приема Швеции в НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто: позиция Швеции не способствует ее принятию в НАТО
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Критика властей Швеции в отношении демократических институтов Венгрии не способствует прогрессу в процедуре ее приема в НАТО, Будапешт считает такое поведение неконструктивным, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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"Я бы сказал, что то, как они поступают: критикуют, делают наставления и оспаривают демократическую природу нашей политической системы – не способствует прогрессу в процедуре (приема в НАТО)", - сказал Сийярто, принимающий участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Таким образом министр ответил на вопрос о том, как он оценивает шансы на одобрение венгерским парламентом документов на прием Швеции в НАТО в ближайшее время. При этом Сийярто отметил, что Стокгольм, со своей стороны, занимает не конструктивную позицию, критикуя политическое устройство Венгрии, что Будапешт считает "крайне неприемлемым".
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"Венгерский парламент чувствует себя оскорбленным – и не без уважительной причины - за всю эту фальшивую пропаганду, которую шведские политики распространяют о Венгрии, поэтому я не готов дать вам точный ответ. Это решать парламентариям, однако Швеция не очень помогает в этом вопросе", - указал Сийярто.