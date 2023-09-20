https://ria.ru/20230920/mvd-1897490052.html

Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем

Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем - РИА Новости, 20.09.2023

Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем

Полицейские проверяют информацию о конфликте ученика и педагога в одной из школ Канска на востоке Красноярского края, а Следственный комитет уже возбудил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:36

2023-09-20T11:36

2023-09-20T11:58

происшествия

красноярский край

канск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 сен – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о конфликте ученика и педагога в одной из школ Канска на востоке Красноярского края, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, сообщается в телеграм-канале управления МВД по региону и региональном главке СК РФ.Ранее в телеграм-канале "ЧП Канск" было размещено короткое видео, на котором женщина громко называет ребенка придурком и толкает его. Судя по обстановке, действие происходит в школе."Подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" проводится проверка обнаруженной в социальных сетях информации об инциденте между педагогом и учащимся одной из городских школ", - говорится в сообщении полиции.В ведомстве пояснили, что обстоятельства устанавливаются во взаимодействии с управлением образования города.В региональном главке СК РФ позднее сообщили о возбуждении уголовного дела о "ненадлежащем исполнении обязанностей педагогом, применившем силу в отношении школьника".Следователи выяснили, что конфликт произошел в понедельник – после занятий педагог-психолог "допустила применение физической силы и грубое обращение" в отношении 10-летнего четырехклассника."Подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" проводится проверка обнаруженной в социальных сетях информации об инциденте между педагогом и учащимся одной из городских школ", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что обстоятельства устанавливаются во взаимодействии с управлением образования города.

https://ria.ru/20230913/delo-1896208115.html

https://ria.ru/20230919/ii-1897313925.html

красноярский край

канск

россия

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происшествия, красноярский край, канск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)