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Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем - РИА Новости, 20.09.2023
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11:36 20.09.2023 (обновлено: 11:58 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/mvd-1897490052.html
Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем
Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем - РИА Новости, 20.09.2023
Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем
Полицейские проверяют информацию о конфликте ученика и педагога в одной из школ Канска на востоке Красноярского края, а Следственный комитет уже возбудил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:36
2023-09-20T11:58
происшествия
красноярский край
канск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 сен – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о конфликте ученика и педагога в одной из школ Канска на востоке Красноярского края, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, сообщается в телеграм-канале управления МВД по региону и региональном главке СК РФ.Ранее в телеграм-канале "ЧП Канск" было размещено короткое видео, на котором женщина громко называет ребенка придурком и толкает его. Судя по обстановке, действие происходит в школе."Подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" проводится проверка обнаруженной в социальных сетях информации об инциденте между педагогом и учащимся одной из городских школ", - говорится в сообщении полиции.В ведомстве пояснили, что обстоятельства устанавливаются во взаимодействии с управлением образования города.В региональном главке СК РФ позднее сообщили о возбуждении уголовного дела о "ненадлежащем исполнении обязанностей педагогом, применившем силу в отношении школьника".Следователи выяснили, что конфликт произошел в понедельник – после занятий педагог-психолог "допустила применение физической силы и грубое обращение" в отношении 10-летнего четырехклассника."Подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" проводится проверка обнаруженной в социальных сетях информации об инциденте между педагогом и учащимся одной из городских школ", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что обстоятельства устанавливаются во взаимодействии с управлением образования города.
https://ria.ru/20230913/delo-1896208115.html
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происшествия, красноярский край, канск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Канск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем

МВД: полиция Красноярского края займется видео с потасовкой школьника с учителем

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник МВД России
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник МВД России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 сен – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о конфликте ученика и педагога в одной из школ Канска на востоке Красноярского края, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, сообщается в телеграм-канале управления МВД по региону и региональном главке СК РФ.
Ранее в телеграм-канале "ЧП Канск" было размещено короткое видео, на котором женщина громко называет ребенка придурком и толкает его. Судя по обстановке, действие происходит в школе.
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"Подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" проводится проверка обнаруженной в социальных сетях информации об инциденте между педагогом и учащимся одной из городских школ", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве пояснили, что обстоятельства устанавливаются во взаимодействии с управлением образования города.
В региональном главке СК РФ позднее сообщили о возбуждении уголовного дела о "ненадлежащем исполнении обязанностей педагогом, применившем силу в отношении школьника".
Следователи выяснили, что конфликт произошел в понедельник – после занятий педагог-психолог "допустила применение физической силы и грубое обращение" в отношении 10-летнего четырехклассника.
"Подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" проводится проверка обнаруженной в социальных сетях информации об инциденте между педагогом и учащимся одной из городских школ", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что обстоятельства устанавливаются во взаимодействии с управлением образования города.
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