https://ria.ru/20230920/most-1897588263.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 20.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:38
2023-09-20T16:38
2023-09-20T16:44
крымский мост
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходеКрымский мост был перекрыт второй раз за сутки в 16.13 мск, причина не называлась."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в новом посте.
https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html
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крымский мост, безопасность, республика крым
Крымский мост, Безопасность, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили