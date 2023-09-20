https://ria.ru/20230920/most-1897588263.html

На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 20.09.2023

На Крымском мосту восстановили движение

Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:38

2023-09-20T16:38

2023-09-20T16:44

крымский мост

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходеКрымский мост был перекрыт второй раз за сутки в 16.13 мск, причина не называлась."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в новом посте.

https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html

республика крым

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крымский мост, безопасность, республика крым