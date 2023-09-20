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На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 20.09.2023
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16:38 20.09.2023 (обновлено: 16:44 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/most-1897588263.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 20.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:38
2023-09-20T16:44
крымский мост
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходеКрымский мост был перекрыт второй раз за сутки в 16.13 мск, причина не называлась."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в новом посте.
https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html
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крымский мост, безопасность, республика крым
Крымский мост, Безопасность, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе
Крымский мост был перекрыт второй раз за сутки в 16.13 мск, причина не называлась.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в новом посте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Крымский мостБезопасностьРеспублика Крым
 
 
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