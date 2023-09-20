https://ria.ru/20230920/moldavia-1897641778.html
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию - РИА Новости, 20.09.2023
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ, молдавские власти... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:36
2023-09-20T19:36
2023-09-20T20:02
россия
молдавия
снг
в мире
кишинев
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ, молдавские власти продолжают разрушать отношения со своими давними партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в пресс-службе молдавской Погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и Центральной Азии не пустили в Молдавию наравне с другими иностранцами на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности."Официальный Кишинев продолжает разрушать отношения со своими давними партнерами, препятствуя развитию гуманитарных связей на пространстве СНГ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ."Расцениваем данные действия молдавских властей как откровенно враждебный шаг по отношению не только к России, но и другим государствам-участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами Содружества", - добавила Захарова.Она отметила, что подобные действия не находят поддержки у подавляющего большинства граждан страны, которые дружественно настроены по отношению к России и хорошо владеют русским языком. "В связи с этим призываем официальный Кишинев прекратить разрушение формировавшегося веками в республике межэтнического согласия, уважать хотя бы собственных граждан и не чинить им препятствий в поддержании межчеловеческих контактов", - заявила Захарова.По ее словам, Кишинев формально провозглашает в стране "мультикультурное разнообразие". "На деле насаждает в республике антироссийские настроения и граничащий с расизмом западный тренд на отмену всего русского", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, снг, в мире, кишинев, мария захарова
Россия, Молдавия, СНГ, В мире, Кишинев, Мария Захарова
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
Захарова назвала недопуск группы ученых в Молдавию враждебным шагом
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ, молдавские власти продолжают разрушать отношения со своими давними партнерами, заявила официальный представитель МИД
РФ Мария Захарова.
Ранее в пресс-службе молдавской Погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и Центральной Азии
не пустили в Молдавию наравне с другими иностранцами на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности.
"Официальный Кишинев продолжает разрушать отношения со своими давними партнерами, препятствуя развитию гуманитарных связей на пространстве СНГ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Расцениваем данные действия молдавских властей как откровенно враждебный шаг по отношению не только к России, но и другим государствам-участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами Содружества
", - добавила Захарова.
Она отметила, что подобные действия не находят поддержки у подавляющего большинства граждан страны, которые дружественно настроены по отношению к России и хорошо владеют русским языком. "В связи с этим призываем официальный Кишинев прекратить разрушение формировавшегося веками в республике межэтнического согласия, уважать хотя бы собственных граждан и не чинить им препятствий в поддержании межчеловеческих контактов", - заявила Захарова.
По ее словам, Кишинев формально провозглашает в стране "мультикультурное разнообразие". "На деле насаждает в республике антироссийские настроения и граничащий с расизмом западный тренд на отмену всего русского", - отметила Захарова.
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег