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МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию - РИА Новости, 20.09.2023
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19:36 20.09.2023 (обновлено: 20:02 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/moldavia-1897641778.html
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию - РИА Новости, 20.09.2023
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ, молдавские власти... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:36
2023-09-20T20:02
россия
молдавия
снг
в мире
кишинев
мария захарова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ, молдавские власти продолжают разрушать отношения со своими давними партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в пресс-службе молдавской Погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и Центральной Азии не пустили в Молдавию наравне с другими иностранцами на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности."Официальный Кишинев продолжает разрушать отношения со своими давними партнерами, препятствуя развитию гуманитарных связей на пространстве СНГ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ."Расцениваем данные действия молдавских властей как откровенно враждебный шаг по отношению не только к России, но и другим государствам-участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами Содружества", - добавила Захарова.Она отметила, что подобные действия не находят поддержки у подавляющего большинства граждан страны, которые дружественно настроены по отношению к России и хорошо владеют русским языком. "В связи с этим призываем официальный Кишинев прекратить разрушение формировавшегося веками в республике межэтнического согласия, уважать хотя бы собственных граждан и не чинить им препятствий в поддержании межчеловеческих контактов", - заявила Захарова.По ее словам, Кишинев формально провозглашает в стране "мультикультурное разнообразие". "На деле насаждает в республике антироссийские настроения и граничащий с расизмом западный тренд на отмену всего русского", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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россия, молдавия, снг, в мире, кишинев, мария захарова
Россия, Молдавия, СНГ, В мире, Кишинев, Мария Захарова
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию

Захарова назвала недопуск группы ученых в Молдавию враждебным шагом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ, молдавские власти продолжают разрушать отношения со своими давними партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в пресс-службе молдавской Погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и Центральной Азии не пустили в Молдавию наравне с другими иностранцами на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности.
"Официальный Кишинев продолжает разрушать отношения со своими давними партнерами, препятствуя развитию гуманитарных связей на пространстве СНГ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Расцениваем данные действия молдавских властей как откровенно враждебный шаг по отношению не только к России, но и другим государствам-участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами Содружества", - добавила Захарова.
Она отметила, что подобные действия не находят поддержки у подавляющего большинства граждан страны, которые дружественно настроены по отношению к России и хорошо владеют русским языком. "В связи с этим призываем официальный Кишинев прекратить разрушение формировавшегося веками в республике межэтнического согласия, уважать хотя бы собственных граждан и не чинить им препятствий в поддержании межчеловеческих контактов", - заявила Захарова.
По ее словам, Кишинев формально провозглашает в стране "мультикультурное разнообразие". "На деле насаждает в республике антироссийские настроения и граничащий с расизмом западный тренд на отмену всего русского", - отметила Захарова.
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