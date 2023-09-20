https://ria.ru/20230920/mo-1897538635.html

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.09.2023

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Войска Украины за сутки на запорожском направлении потеряли около 35 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:16

2023-09-20T14:16

2023-09-20T14:26

запорожская область

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки на запорожском направлении потеряли около 35 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении действиями подразделений РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады противника в районе Чаривного."Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20230920/pvo-1897539003.html

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина