https://ria.ru/20230920/mo-1897538635.html
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Войска Украины за сутки на запорожском направлении потеряли около 35 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:16
2023-09-20T14:16
2023-09-20T14:26
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки на запорожском направлении потеряли около 35 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении действиями подразделений РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады противника в районе Чаривного."Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - отметили в Минобороны.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении
МО: отражена атака в направлении Приютного, потери ВСУ составили до 35 солдат