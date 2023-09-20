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В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 20.09.2023 (обновлено: 14:26 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/mo-1897538635.html
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Войска Украины за сутки на запорожском направлении потеряли около 35 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:16
2023-09-20T14:26
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки на запорожском направлении потеряли около 35 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении действиями подразделений РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады противника в районе Чаривного."Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20230920/pvo-1897539003.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении

МО: отражена атака в направлении Приютного, потери ВСУ составили до 35 солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки на запорожском направлении потеряли около 35 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На запорожском направлении действиями подразделений РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады противника в районе Чаривного.
"Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - отметили в Минобороны.
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Развожаев уточнил, что ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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