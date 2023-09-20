https://ria.ru/20230920/mo-1897537440.html

В МО Украины сообщили о локализации производства машин разминирования

В МО Украины сообщили о локализации производства машин разминирования - РИА Новости, 20.09.2023

В МО Украины сообщили о локализации производства машин разминирования

Минобороны Украины ведет переговоры с хорватской и словацкой компаниями относительно локализации производства машин механизированного разминирования на... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:12

2023-09-20T14:12

2023-09-20T14:13

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны Украины ведет переговоры с хорватской и словацкой компаниями относительно локализации производства машин механизированного разминирования на территории страны, сообщил заместитель начальника главного управления противоминной деятельности украинского военного ведомства Олег Шуварский. "Министерство обороны Украины ведет переговоры с хорватской DOK-ING и словацкой Way Industries по локализации производства машин механизированного разминирования на Украине", - приводит слова Шуварского телеграм-канал Military Media Center. Отмечается, что речь идет в первую очередь о машинах MV-10, Bozena-4, Bozena-5. Параллельно военное ведомство вместе с минэкономики страны проводят сертификацию украинских образцов машин механизированного разминирования, которые будут производиться на украинских предприятиях. По его словам, сейчас многие украинские производители пытаются изготовить машины такого типа, однако они не отвечают требованиям безопасности. Чиновник добавил, что в настоящее время первоочередная потребность операторов противоминной деятельности оценивается в 64 машины, в то время как эксплуатируется только более 20 механизированных комплексов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445137.html

https://ria.ru/20230919/postavka-1897275950.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато