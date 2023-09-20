https://ria.ru/20230920/miting-1897664504.html
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек - РИА Новости, 20.09.2023
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек
Минимум 9 человек задержаны в ходе стихийного митинга вечером у здания правительства Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:47
2023-09-20T21:47
2023-09-20T22:04
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897666796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a9eb800e40d1d380b1a4f6e0f189b37.jpg
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Минимум 9 человек задержаны в ходе стихийного митинга вечером у здания правительства Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Задержанные не были отведены в автозаки сразу, первоначально силовики затянули их внутрь своего оцепления, а вывели из-за него и погрузили в автозак где-то через час, в районе 23 часов по Еревану (22 мск). На части из них были наручники, а одного мужчину бойцам спецназа пришлось нести на руках.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897666796_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_075e46e6ba89c22fcf2d3d9424f6b4fc.jpg
Задержания митингующих у здания кабмина Армении
Задержания митингующих у здания кабмина Армении
2023-09-20T21:47
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Ереван
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек
На митинге у здания правительства Армении в Ереване задержали девять человек