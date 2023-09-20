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На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек - РИА Новости, 20.09.2023
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21:47 20.09.2023 (обновлено: 22:04 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/miting-1897664504.html
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек - РИА Новости, 20.09.2023
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек
Минимум 9 человек задержаны в ходе стихийного митинга вечером у здания правительства Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:47
2023-09-20T22:04
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Минимум 9 человек задержаны в ходе стихийного митинга вечером у здания правительства Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Задержанные не были отведены в автозаки сразу, первоначально силовики затянули их внутрь своего оцепления, а вывели из-за него и погрузили в автозак где-то через час, в районе 23 часов по Еревану (22 мск). На части из них были наручники, а одного мужчину бойцам спецназа пришлось нести на руках.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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Задержания митингующих у здания кабмина Армении
Задержания митингующих у здания кабмина Армении
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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Ереван
На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек

На митинге у здания правительства Армении в Ереване задержали девять человек

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Минимум 9 человек задержаны в ходе стихийного митинга вечером у здания правительства Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Задержанные не были отведены в автозаки сразу, первоначально силовики затянули их внутрь своего оцепления, а вывели из-за него и погрузили в автозак где-то через час, в районе 23 часов по Еревану (22 мск). На части из них были наручники, а одного мужчину бойцам спецназа пришлось нести на руках.
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