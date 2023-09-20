https://ria.ru/20230920/miting-1897664504.html

На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек

На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек - РИА Новости, 20.09.2023

На митинге у здания правительства Армении задержали девять человек

Минимум 9 человек задержаны в ходе стихийного митинга вечером у здания правительства Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:47

2023-09-20T21:47

2023-09-20T22:04

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897666796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a9eb800e40d1d380b1a4f6e0f189b37.jpg

ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Минимум 9 человек задержаны в ходе стихийного митинга вечером у здания правительства Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Задержанные не были отведены в автозаки сразу, первоначально силовики затянули их внутрь своего оцепления, а вывели из-за него и погрузили в автозак где-то через час, в районе 23 часов по Еревану (22 мск). На части из них были наручники, а одного мужчину бойцам спецназа пришлось нести на руках.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания митингующих у здания кабмина Армении Задержания митингующих у здания кабмина Армении 2023-09-20T21:47 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван