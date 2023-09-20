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У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху - РИА Новости, 20.09.2023
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху
Около сотни противников политики правительства Биньямина Нетаньяху устроили митинг напротив консульства США в Тель-Авиве одновременно с началом встречи премьера РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:04
2023-09-20T19:04
2023-09-20T19:04
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Около сотни противников политики правительства Биньямина Нетаньяху устроили митинг напротив консульства США в Тель-Авиве одновременно с началом встречи премьера Израиля и президента США Джо Байдена в Нью-Йорке. Организаторы протеста устроили аналогичные митинги у дипломатической миссии США в Иерусалиме и напротив отеля в Нью-Йорке, где в эти минуты проводят встречу лидеры двух стран. По сообщениям СМИ, одной из главных тем, которые обсуждают Нетаньяху и Байден является потенциальная возможность достижения мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве Вашингтона.
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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Протесты против судебной реформы в Израиле
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху
Около ста людей вышли на митинг против Нетаньяху у консульства США в Тель-Авиве