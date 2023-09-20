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У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху - РИА Новости, 20.09.2023
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19:04 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/miting-1897636145.html
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху - РИА Новости, 20.09.2023
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху
Около сотни противников политики правительства Биньямина Нетаньяху устроили митинг напротив консульства США в Тель-Авиве одновременно с началом встречи премьера РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:04
2023-09-20T19:04
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Около сотни противников политики правительства Биньямина Нетаньяху устроили митинг напротив консульства США в Тель-Авиве одновременно с началом встречи премьера Израиля и президента США Джо Байдена в Нью-Йорке. Организаторы протеста устроили аналогичные митинги у дипломатической миссии США в Иерусалиме и напротив отеля в Нью-Йорке, где в эти минуты проводят встречу лидеры двух стран. По сообщениям СМИ, одной из главных тем, которые обсуждают Нетаньяху и Байден является потенциальная возможность достижения мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве Вашингтона.
https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html
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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Протесты против судебной реформы в Израиле
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху

Около ста людей вышли на митинг против Нетаньяху у консульства США в Тель-Авиве

© AFP 2023 / Jack GuezПосольство США в Тель-Авиве
Посольство США в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
Посольство США в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Около сотни противников политики правительства Биньямина Нетаньяху устроили митинг напротив консульства США в Тель-Авиве одновременно с началом встречи премьера Израиля и президента США Джо Байдена в Нью-Йорке.
Организаторы протеста устроили аналогичные митинги у дипломатической миссии США в Иерусалиме и напротив отеля в Нью-Йорке, где в эти минуты проводят встречу лидеры двух стран.
По сообщениям СМИ, одной из главных тем, которые обсуждают Нетаньяху и Байден является потенциальная возможность достижения мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве Вашингтона.
Протестующие в Израиле - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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24 июля, 21:41
 
В миреСШАИзраильБиньямин НетаньяхуДжо БайденПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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