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Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России - РИА Новости, 20.09.2023
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14:57 20.09.2023 (обновлено: 14:59 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/mishustin-1897552492.html
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России
Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:57
2023-09-20T14:59
вооруженные силы рф
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
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вооруженные силы рф, михаил мишустин, безопасность
Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Безопасность
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России

Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняют в полном объеме

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Медведев призвал продолжать спецоперацию до полного выполнения ее целей
5 сентября, 10:51
 
Вооруженные силы РФМихаил МишустинБезопасность
 
 
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