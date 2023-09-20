https://ria.ru/20230920/mishustin-1897552492.html
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России
Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:57
2023-09-20T14:57
2023-09-20T14:59
вооруженные силы рф
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
https://ria.ru/20230905/svo-1894239926.html
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вооруженные силы рф, михаил мишустин, безопасность
Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Безопасность
Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России
Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняют в полном объеме
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
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