https://ria.ru/20230920/mishustin-1897552492.html

Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России

Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России - РИА Новости, 20.09.2023

Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России

Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:57

2023-09-20T14:57

2023-09-20T14:59

вооруженные силы рф

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

https://ria.ru/20230905/svo-1894239926.html

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2023

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вооруженные силы рф, михаил мишустин, безопасность