https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897423984.html

Слуцкий заявил, что миротворческая миссия России продолжает работу

Слуцкий заявил, что миротворческая миссия России продолжает работу - РИА Новости, 20.09.2023

Слуцкий заявил, что миротворческая миссия России продолжает работу

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в телеграм-канале, что российские миротворцы продолжают выполнять свои... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T01:11

2023-09-20T01:11

2023-09-20T01:11

в мире

россия

азербайджан

армения

леонид слуцкий (политик)

никол пашинян

госдума рф

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в телеграм-канале, что российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе, несмотря на сложившиеся условия. "Шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. И в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи", - написал он. Также Слуцкий призвал все стороны конфликта прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров. Кроме того, он подчеркнул, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики вместе с территорией Нагорного Карабаха, сделанное в Праге, может дать Баку основания трактовать ситуацию в регионе как внутренний конфликт. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что миротворцы РФ организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвал конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией". В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230920/zasedanie-1897423481.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897421838.html

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в мире, россия, азербайджан, армения, леонид слуцкий (политик), никол пашинян, госдума рф, ситуация в нагорном карабахе