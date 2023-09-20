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Глава МИД Венгрии заявил о проблемах с поставками в Судан из-за Украины - РИА Новости, 20.09.2023
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16:49 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/mid-1897591959.html
Глава МИД Венгрии заявил о проблемах с поставками в Судан из-за Украины
Глава МИД Венгрии заявил о проблемах с поставками в Судан из-за Украины - РИА Новости, 20.09.2023
Глава МИД Венгрии заявил о проблемах с поставками в Судан из-за Украины
Венгрия с конца 2022 года не смогла вывезти ни грамма из запланированных 10 тысяч тонн украинского зерна в Судан на свои деньги, потому что Киев так и не дал на РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:49
2023-09-20T16:49
венгрия
украина
россия
петер сийярто
владимир путин
оон
генеральная ассамблея оон
зерновая сделка
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгрия с конца 2022 года не смогла вывезти ни грамма из запланированных 10 тысяч тонн украинского зерна в Судан на свои деньги, потому что Киев так и не дал на это разрешения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда в конце прошлого года стартовала программа под названием "Зерно с Украины", Венгрия пожертвовала 3,5 миллиона евро на то, чтобы вывезти 10 тысяч тонн зерна с Украины в Судан... Но, несмотря на то, что венгерские налогоплательщики обеспечили источники финансирования уже в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы "Зерно с Украины", - сказал Сийярто в видеообращении из Нью-Йорка, которое транслировал телеканал М1. По словам Сийярто, Венгрия "к сожалению, по-прежнему ждет разрешения украинских властей". "Как только оно будет, можно будет отправить эти 10 тысяч тонн зерна с Украины на деньги из венгерского бюджета в Судан", - отметил он, добавив, что таким образом Венгрия пытается "хоть что-то сделать" с продовольственным кризисом в африканской стране. "Это показывает также абсурдность всей ситуации с зерном, потому что пока транснациональный бизнес пытается извлечь для себя серьезную выгоду из того, что не отправляет зерно с Украины в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, уничтожая этим центральноевропейских фермеров и не уменьшая продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке", - сказал Сийярто. Он также подчеркнул, что в ходе двусторонних встреч с коллегами на полях Генассамблеи ООН поднимет эту тему и выскажется о необходимости доставить украинское зерно с помощью Европы в голодающие страны. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html
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венгрия, украина, россия, петер сийярто, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка
Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка
Глава МИД Венгрии заявил о проблемах с поставками в Судан из-за Украины

МИД Венгрии: с 2022 года Киев так и не дал разрешения на поставки зерна в Судан

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгрия с конца 2022 года не смогла вывезти ни грамма из запланированных 10 тысяч тонн украинского зерна в Судан на свои деньги, потому что Киев так и не дал на это разрешения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда в конце прошлого года стартовала программа под названием "Зерно с Украины", Венгрия пожертвовала 3,5 миллиона евро на то, чтобы вывезти 10 тысяч тонн зерна с Украины в Судан... Но, несмотря на то, что венгерские налогоплательщики обеспечили источники финансирования уже в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы "Зерно с Украины", - сказал Сийярто в видеообращении из Нью-Йорка, которое транслировал телеканал М1.
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По словам Сийярто, Венгрия "к сожалению, по-прежнему ждет разрешения украинских властей". "Как только оно будет, можно будет отправить эти 10 тысяч тонн зерна с Украины на деньги из венгерского бюджета в Судан", - отметил он, добавив, что таким образом Венгрия пытается "хоть что-то сделать" с продовольственным кризисом в африканской стране.
"Это показывает также абсурдность всей ситуации с зерном, потому что пока транснациональный бизнес пытается извлечь для себя серьезную выгоду из того, что не отправляет зерно с Украины в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, уничтожая этим центральноевропейских фермеров и не уменьшая продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке", - сказал Сийярто.
Он также подчеркнул, что в ходе двусторонних встреч с коллегами на полях Генассамблеи ООН поднимет эту тему и выскажется о необходимости доставить украинское зерно с помощью Европы в голодающие страны.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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ВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоВладимир ПутинООНГенеральная Ассамблея ООНЗерновая сделка
 
 
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