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В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к столкновению с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
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15:02 20.09.2023 (обновлено: 16:17 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/mid-1897554705.html
В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к столкновению с Россией
В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к столкновению с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к столкновению с Россией
Запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией, очередной шаг для... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:02
2023-09-20T16:17
россия
европа
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
александр грушко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией, очередной шаг для дестабилизации ситуации в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее сообщалось о планах НАТО провести весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии крупнейшие со времен холодной войны военные учения для отработки действий по "отражению" предполагаемого "российского нападения"."Это провокационные учения, носят явно агрессивный характер, демонстрация силы, попытка военно-политического давления… Сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ", - сказал он журналистам."Очередной осознанный шаг к дестабилизации обстановки на севере Европы", - добавил дипломат.По словам Грушко, с военной точки зрения такое решение ничего не даст, но это еще раз подчеркивает "необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты в будущем" по обеспечению российских западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне.
https://ria.ru/20230920/nato-1897421946.html
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россия, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, александр грушко
Россия, Европа, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Германия, Александр Грушко
В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к столкновению с Россией

МИД РФ: учения НАТО в 2024 году являются подготовкой к столкновению с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией, очередной шаг для дестабилизации ситуации в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее сообщалось о планах НАТО провести весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии крупнейшие со времен холодной войны военные учения для отработки действий по "отражению" предполагаемого "российского нападения".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Генсек НАТО заявил, что Киеву нужны средства ПВО
Вчера, 00:53
"Это провокационные учения, носят явно агрессивный характер, демонстрация силы, попытка военно-политического давления… Сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ", - сказал он журналистам.
"Очередной осознанный шаг к дестабилизации обстановки на севере Европы", - добавил дипломат.
По словам Грушко, с военной точки зрения такое решение ничего не даст, но это еще раз подчеркивает "необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты в будущем" по обеспечению российских западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19 сентября, 15:12
 
РоссияЕвропаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияАлександр Грушко
 
 
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