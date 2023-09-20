https://ria.ru/20230920/lugansk-1897555496.html
Девочка из Луганска попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов
Девочка из Луганска попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов - РИА Новости, 20.09.2023
Девочка из Луганска попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов
Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:04
2023-09-20T15:04
2023-09-20T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы Украиной мирных городов и прекратить гибель детей. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. "Меня зовут Фаина. Я родилась и живу в Луганске. Сейчас я нахожусь в разрушенной школе №7 нашего города. Это был не склад и не военный объект. В этой школе учились обычные дети. Но Украина разрушила ее во время обстрела нашего города в 2014 году", - обратилась Фаина к ООН. Девочка заявила, что эту школу, пережившую Вторую мировую войну, уже нельзя восстановить, как нельзя и вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина. Девочка призвала ООН прекратить поставки "ужасного оружия" Украине, чтобы остановить убийства. "Я хочу обратиться в ООН, миру не нужна третья мировая война, миру не нужны новые смерти невинных детей. Хочу сказать спасибо тем, кто это понимает и не поддерживает преступления украинского правительства против человечества и человечности", - сказала Савенкова.
https://ria.ru/20220907/yunisef-1815286620.html
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Обращение девочки из Луганска к ООН
Обращение девочки из Луганска к ООН
2023-09-20T15:04
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PT2M18S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, ООН, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Девочка из Луганска попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов
Луганчанка Фаина Савенкова попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов
ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы Украиной мирных городов и прекратить гибель детей.
Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса
имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список.
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"Меня зовут Фаина. Я родилась и живу в Луганске. Сейчас я нахожусь в разрушенной школе №7 нашего города. Это был не склад и не военный объект. В этой школе учились обычные дети. Но Украина разрушила ее во время обстрела нашего города в 2014 году", - обратилась Фаина к ООН.
Девочка заявила, что эту школу, пережившую Вторую мировую войну, уже нельзя восстановить, как нельзя и вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина. Девочка призвала ООН прекратить поставки "ужасного оружия" Украине, чтобы остановить убийства.
"Я хочу обратиться в ООН, миру не нужна третья мировая война, миру не нужны новые смерти невинных детей. Хочу сказать спасибо тем, кто это понимает и не поддерживает преступления украинского правительства против человечества и человечности", - сказала Савенкова.
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