https://ria.ru/20230920/lugansk-1897555496.html

Девочка из Луганска попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов

Девочка из Луганска попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов - РИА Новости, 20.09.2023

Девочка из Луганска попросила ООН остановить обстрелы Украиной городов

Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

луганск

луганская народная республика

россия

оон

украина

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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы Украиной мирных городов и прекратить гибель детей. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. "Меня зовут Фаина. Я родилась и живу в Луганске. Сейчас я нахожусь в разрушенной школе №7 нашего города. Это был не склад и не военный объект. В этой школе учились обычные дети. Но Украина разрушила ее во время обстрела нашего города в 2014 году", - обратилась Фаина к ООН. Девочка заявила, что эту школу, пережившую Вторую мировую войну, уже нельзя восстановить, как нельзя и вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина. Девочка призвала ООН прекратить поставки "ужасного оружия" Украине, чтобы остановить убийства. "Я хочу обратиться в ООН, миру не нужна третья мировая война, миру не нужны новые смерти невинных детей. Хочу сказать спасибо тем, кто это понимает и не поддерживает преступления украинского правительства против человечества и человечности", - сказала Савенкова.

https://ria.ru/20220907/yunisef-1815286620.html

https://ria.ru/20230831/donetsk-1893393065.html

луганск

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение девочки из Луганска к ООН Обращение девочки из Луганска к ООН 2023-09-20T15:04 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганск, луганская народная республика, россия, оон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр