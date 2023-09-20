https://ria.ru/20230920/lodka-1897461025.html

Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.09.2023

Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинские лодку с 4 боевиками и 120-миллиметровый миномётный расчет под Херсоном, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:10

2023-09-20T10:10

2023-09-20T10:11

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинские лодку с 4 боевиками и 120-миллиметровый миномётный расчет под Херсоном, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка противника с 4 военнослужащими ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 7 получили ранения, выведены из строя 3 автомобиля противника. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, точным ударом уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 6 боевиков ликвидированы.

https://ria.ru/20230909/gaubitsy-1895158069.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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