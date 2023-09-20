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Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 20.09.2023 (обновлено: 10:11 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/lodka-1897461025.html
Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.09.2023
Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинские лодку с 4 боевиками и 120-миллиметровый миномётный расчет под Херсоном, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:10
2023-09-20T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
украина
херсон
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинские лодку с 4 боевиками и 120-миллиметровый миномётный расчет под Херсоном, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка противника с 4 военнослужащими ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 7 получили ранения, выведены из строя 3 автомобиля противника. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, точным ударом уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 6 боевиков ликвидированы.
https://ria.ru/20230909/gaubitsy-1895158069.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

Военные группировки "Днепр" уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили украинские лодку с 4 боевиками и 120-миллиметровый миномётный расчет под Херсоном, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка противника с 4 военнослужащими ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 7 получили ранения, выведены из строя 3 автомобиля противника.
В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, точным ударом уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 6 боевиков ликвидированы.
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