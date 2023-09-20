https://ria.ru/20230920/lnr-1897624148.html
В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 20.09.2023
В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:26
2023-09-20T18:26
2023-09-20T18:26
россия
луганская народная республика
новоайдар
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
фсб
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в ведомстве. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя населенного пункта Новоайдар, действовавшего в интересах иностранных спецслужб", - сказали в ведомстве. По данным следствия, житель Новоайдара установил связь со СБУ и с начала 2022 года фигурант получал от них задания собирать и передавать сведения военного характера, вскрывал информацию о позициях и местах дислокации военной техники ВС РФ. Сообщается, что полученные данные он передавал представителям иностранных спецслужб посредством интернет-мессенджеров. "Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230219/taynik-1852972250.html
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россия, луганская народная республика, новоайдар, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, фсб
Россия, Луганская Народная Республика, Новоайдар, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, ФСБ
В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
УФСБ: в ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины