https://ria.ru/20230920/lnr-1897624148.html

В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 20.09.2023

В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:26

2023-09-20T18:26

2023-09-20T18:26

россия

луганская народная республика

новоайдар

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

фсб

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в ведомстве. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя населенного пункта Новоайдар, действовавшего в интересах иностранных спецслужб", - сказали в ведомстве. По данным следствия, житель Новоайдара установил связь со СБУ и с начала 2022 года фигурант получал от них задания собирать и передавать сведения военного характера, вскрывал информацию о позициях и местах дислокации военной техники ВС РФ. Сообщается, что полученные данные он передавал представителям иностранных спецслужб посредством интернет-мессенджеров. "Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230219/taynik-1852972250.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230920/mobilizovannye-1897530307.html

россия

луганская народная республика

новоайдар

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россия, луганская народная республика, новоайдар, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, фсб