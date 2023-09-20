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Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко - РИА Новости, 20.09.2023
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17:38 20.09.2023 (обновлено: 18:05 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/lnr-1897610124.html
Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко
Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко - РИА Новости, 20.09.2023
Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко
Депутаты народного совета Луганской Народной Республики первого созыва единогласно на пленарном заседании избрали председателем ранее возглавлявшего парламент... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:38
2023-09-20T18:05
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис мирошниченко
госдума рф
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Депутаты народного совета Луганской Народной Республики первого созыва единогласно на пленарном заседании избрали председателем ранее возглавлявшего парламент ЛНР Дениса Мирошниченко, передает корреспондент РИА Новости. За кандидатуру Мирошниченко проголосовал все 50 депутатов. "Пятьдесят (голосов - ред.) - за", - сказала открывавшая заседание депутат Зинаида Наден после голосования за председателя парламента. Мирошниченко поблагодарил голосовавших за доверие. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897437606.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис мирошниченко, госдума рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Мирошниченко, Госдума РФ
Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко

Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко

© Фото : Народный совет ЛНРДенис Мирошниченко на торжественном заседании Народного Совета ЛНР третьего созыва. 20 сентября 2023
Денис Мирошниченко на торжественном заседании Народного Совета ЛНР третьего созыва. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Народный совет ЛНР
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Депутаты народного совета Луганской Народной Республики первого созыва единогласно на пленарном заседании избрали председателем ранее возглавлявшего парламент ЛНР Дениса Мирошниченко, передает корреспондент РИА Новости.
За кандидатуру Мирошниченко проголосовал все 50 депутатов.
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"Пятьдесят (голосов - ред.) - за", - сказала открывавшая заседание депутат Зинаида Наден после голосования за председателя парламента.
Мирошниченко поблагодарил голосовавших за доверие.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис МирошниченкоГосдума РФ
 
 
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