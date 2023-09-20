https://ria.ru/20230920/lnr-1897610124.html

Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко

Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко - РИА Новости, 20.09.2023

Председателем народного совета ЛНР избрали Дениса Мирошниченко

Депутаты народного совета Луганской Народной Республики первого созыва единогласно на пленарном заседании избрали председателем ранее возглавлявшего парламент... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:38

2023-09-20T17:38

2023-09-20T18:05

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис мирошниченко

госдума рф

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Депутаты народного совета Луганской Народной Республики первого созыва единогласно на пленарном заседании избрали председателем ранее возглавлявшего парламент ЛНР Дениса Мирошниченко, передает корреспондент РИА Новости. За кандидатуру Мирошниченко проголосовал все 50 депутатов. "Пятьдесят (голосов - ред.) - за", - сказала открывавшая заседание депутат Зинаида Наден после голосования за председателя парламента. Мирошниченко поблагодарил голосовавших за доверие. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897437606.html

https://ria.ru/20230919/kompressor-1897167941.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис мирошниченко, госдума рф