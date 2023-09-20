https://ria.ru/20230920/listopad-1897794501.html

В Москве начался листопад, он продлится до конца первой декады октября

В Москве начался листопад, он продлится до конца первой декады октября - РИА Новости, 21.09.2023

В Москве начался листопад, он продлится до конца первой декады октября

На природных территориях столицы начался листопад, он продлится вплоть до конца первой декады октября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-20T14:19

2023-09-20T14:19

2023-09-21T15:16

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москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На природных территориях столицы начался листопад, он продлится вплоть до конца первой декады октября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "На природных территориях столицы начался листопад. Массовое сбрасывание листьев деревьями в природных условиях Москвы приходится, как правило, на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября", - сказано в сообщении. Отмечается, что окончательно листва опадает после первых 2–3 морозов. "Сильный мороз может привести к тому, что половина листвы окажется на земле уже на следующий день, и в течение каких-нибудь 5–7 дней деревья потеряют оставшиеся листья", - добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20211007/listva-1753465646.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы