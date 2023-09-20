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В Москве начался листопад, он продлится до конца первой декады октября
В Москве начался листопад, он продлится до конца первой декады октября - РИА Новости, 21.09.2023
В Москве начался листопад, он продлится до конца первой декады октября
На природных территориях столицы начался листопад, он продлится вплоть до конца первой декады октября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-20T14:19
2023-09-20T14:19
2023-09-21T15:16
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москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На природных территориях столицы начался листопад, он продлится вплоть до конца первой декады октября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "На природных территориях столицы начался листопад. Массовое сбрасывание листьев деревьями в природных условиях Москвы приходится, как правило, на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября", - сказано в сообщении. Отмечается, что окончательно листва опадает после первых 2–3 морозов. "Сильный мороз может привести к тому, что половина листвы окажется на земле уже на следующий день, и в течение каких-нибудь 5–7 дней деревья потеряют оставшиеся листья", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На природных территориях столицы начался листопад, он продлится вплоть до конца первой декады октября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"На природных территориях столицы начался листопад. Массовое сбрасывание листьев деревьями в природных условиях Москвы приходится, как правило, на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября", - сказано в сообщении.
Отмечается, что окончательно листва опадает после первых 2–3 морозов.
"Сильный мороз может привести к тому, что половина листвы окажется на земле уже на следующий день, и в течение каких-нибудь 5–7 дней деревья потеряют оставшиеся листья", - добавили в пресс-службе.
Как листопад влияет на уборку города?