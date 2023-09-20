https://ria.ru/20230920/lgoty-1897507380.html

Налоговые льготы для предпринимателей в Кузбассе продлят до 2025 года

Налоговые льготы для предпринимателей в Кузбассе продлят до 2025 года - РИА Новости, 20.09.2023

Налоговые льготы для предпринимателей в Кузбассе продлят до 2025 года

Налоговые льготы для предпринимателей в Кузбассе продлят до 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:31

2023-09-20T12:31

2023-09-20T12:31

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Налоговые льготы для предпринимателей в Кузбассе продлят до 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "По поручению губернатора пониженная ставка налога на прибыль организаций (13,5%), подлежащего зачислению в областной бюджет, будет продлена до 1 января 2025 года", – говорится в сообщении. "Эта мера поддержки действует в Кузбассе более пяти лет, за это время налоговыми льготами воспользовались свыше 50 организаций, объем инвестиций в проекты составил 153 миллиарда рублей. Практика показала, что льгота по налогу на прибыль востребована и стимулирует инвестиционную активность бизнеса, поэтому мы решили продлить ее. Кроме того, у нас действуют четыре территории опережающего развития, развивается особая экономическая зона "Кузбасс", в планах — ОЭЗ "Шерегеш". Наш регион становится все более привлекательным для инвесторов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что мера распространяется на субъекты инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющие и базовые организации технопарков, а также на компании, осуществляющие деятельность по добыче природного газа (метана) из угольных месторождений. Также на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса принято решение поддержать два новых инвестпроекта — по созданию пищекомбината в Кемерове и лесовосстановительного комплекса в Прокопьевске. Строительство комбината пищевой продукции реализует ООО "Универсамы Бегемаг". Цель производства — обеспечение готовой продукцией, полуфабрикатами собственной сети универсамов, расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции. Инвестор планирует реализовать проект в Кемерове на участке площадью 70 тысяч квадратных метров. Для этого будет предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок. Объем капитальных вложений с 2024 по 2027 год составит более 1,2 миллиарда рублей. Строительство комбината пищевой продукции позволит создать около 350 рабочих мест. Лесовосстановительный комплекс на территории опережающего развития (ТОР) "Прокопьевск" предусматривает выращивание хвойных пород деревьев (сосны обыкновенной с закрытой корневой системой) для дальнейшего комплексного лесовосстановления и рекультивации земельных участков. Производственная мощность комплекса составит 2 миллиона единиц посадочного материала в год. Старт намечен на 4-й квартал 2023 года. ООО "Кузбасский лесовосстановительный комплекс" планирует вложить в проект 38,8 миллиона рублей. Инвестсовет принял решение оказать ему государственную поддержку, предоставив налоговые льготы как резиденту территории опережающего развития.

https://ria.ru/20230524/kuzbass-1873862139.html

https://ria.ru/20230123/lgoty-1846807045.html

кемерово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемерово, сергей цивилев, кемеровская область