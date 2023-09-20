Рейтинг@Mail.ru
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/lavrov-1897603375.html
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2023
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция
Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:04
2023-09-20T20:04
генеральная ассамблея оон
оон
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897605674_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bd74304ca8cbe6f48f39cbd9a54ce16.jpg
Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Совбез ООН
LIVE: Совбез ООН
2023-09-20T20:04
true
PT180M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897605674_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13fef2f184d9608acf7bc8e739ebb148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная ассамблея оон, оон, сергей лавров, видео
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Сергей Лавров
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция
Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН.
2023-09-20T20:04
true
PT180M12S

Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН.
 
Генеральная Ассамблея ООНООНСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала