https://ria.ru/20230920/lavrov-1897603375.html
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2023
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция
Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:04
2023-09-20T20:04
2023-09-20T20:04
генеральная ассамблея оон
оон
сергей лавров
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Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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генеральная ассамблея оон, оон, сергей лавров, видео
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Сергей Лавров
Выступление Лаврова в Совбезе ООН. Прямая трансляция
Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН.
2023-09-20T20:04
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PT180M12S
Глава МИД Сергей Лавров выступает на заседании Совбеза ООН.