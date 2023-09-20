https://ria.ru/20230920/lantset-1897544157.html

Эксперт назвал новую версию "Ланцета" неуязвимой для украинских систем ПВО

Эксперт назвал новую версию "Ланцета" неуязвимой для украинских систем ПВО - РИА Новости, 20.09.2023

Эксперт назвал новую версию "Ланцета" неуязвимой для украинских систем ПВО

Новая версия российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта станет грозным инструментом для поражения украинских целей... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:33

2023-09-20T14:33

2023-09-20T14:33

специальная военная операция на украине

технологии

алексей леонков

вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Новая версия российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта станет грозным инструментом для поражения украинских целей вдали от линии соприкосновения, так как его фактически невозможно сбить имеющимися у Киева системами ПВО, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал публикацию Forbes, согласно которой ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Этот вывод обозреватель сделал на основе появившихся кадров поражения дроном украинского истребителя МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе у Кривого Рога. Американский журналист предположил, что удар "мог стать боевым дебютом нового "Ланцета". "Развитие "Ланцетов" не останавливается. Судя по всему, речь идёт о новой доработке данного дрона-камикадзе, которая теперь может летать дольше, чем её предшественники, находившиеся в воздухе до 40 минут. Таким образом наши сухопутные войска получают эффективный инструмент, которым они могут работать по объектам противника на удалении от линии боевого соприкосновения", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что фактически российским разработчикам удалось превратить данный дрон-камикадзе в крылатую ракету ближнего действия, неуязвимую для ПВО противника. "Если точно известно местонахождение цели, то у ПВО противника практически нет шансов перехватить этот дрон. Высота полёта "Ланцета" - ниже 10 метров, тот же американский Patriot может сбивать цели на высоте до 20-30 метров. При этом такие дроны гораздо дешевле крылатых ракет", - подчеркнул собеседник агентства. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом. Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ria.ru/20230919/boepripasy-1897121797.html

https://ria.ru/20230913/mo-1896175704.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, алексей леонков, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр