https://ria.ru/20230920/kurs-1897588754.html

В ФАДН рассказали об адаптационном курсе для мигрантов

В ФАДН рассказали об адаптационном курсе для мигрантов - РИА Новости, 20.09.2023

В ФАДН рассказали об адаптационном курсе для мигрантов

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил РИА Новости, что надеется на прохождение трудовыми мигрантами... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:41

2023-09-20T16:41

2023-09-20T16:44

общество

россия

краснодарский край

московская область (подмосковье)

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил РИА Новости, что надеется на прохождение трудовыми мигрантами адаптационного курса в перспективе в обязательном порядке. Ранее Баринов сообщал, что ФАДН России разработало типовой курс по адаптации мигрантов, он запущен в пилотном режиме в Пермском и Краснодарском краях, Калининградской и Московской областях, а также в Якутии. "В идеале мы хотели бы, чтобы каждый иностранный гражданин, приезжающий в Россию с целью работы, в обязательном порядке проходил эти курсы. И если он избегает их, то наступала бы административная ответственность. Эта работа в будущем", - сказал Баринов. Он уточнил, что в настоящее время в пилотных регионах проведены первые лекции, по итогам которых эксперты дорабатывают материалы курса, анализируют информацию о реакции аудитории, прорабатывают вопросы возможного контроля знаний, подготавливают рекомендации об оптимальной длительности курса и формах работы, учитывающих особенности площадок его реализации. "До конца 2023 года проводится апробация материалов на базе указанных площадок – многофункциональных миграционных центров, т.е. мы пока новую инфраструктуру не создаем. Промежуточные итоги как раз и будут проводиться по итогам года – будем корректировать курс, будем смотреть, как на него реагируют иностранные граждане", - пояснил глава ФАДН России. Баринов отметил важность подключения к этой работе работодателей, поскольку последние могут и предоставлять площадки для занятий, и направлять своих сотрудников из числа мигрантов для прохождения адаптационных курсов.

https://ria.ru/20230519/model-1872959064.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897568222.html

россия

краснодарский край

московская область (подмосковье)

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общество, россия, краснодарский край, московская область (подмосковье), игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)