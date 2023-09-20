https://ria.ru/20230920/kultura-1897594305.html

Отменяющие русскую культуру обкрадывают сами себя, заявил Путин

Отменяющие русскую культуру обкрадывают сами себя, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2023

Отменяющие русскую культуру обкрадывают сами себя, заявил Путин

Отечественное искусство, российские артисты столкнулись с серьезной дискриминацией, но те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:55

2023-09-20T16:55

2023-09-20T18:07

культура

владимир путин

новости культуры

россия

мариинский театр

санкт-петербург

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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Отечественное искусство, российские артисты столкнулись с серьезной дискриминацией, но те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя, подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства, заявил президент РФ Владимир Путин."Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией. С попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере", - сказал он на заседании попечительского совета Мариинского театра."Очевидно, те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства", - заявил Путин.Путин поблагодарил попечительский совет Мариинского театра за помощь как в текущей деятельности театра, так и в воплощении культурно-просветительских инициатив."Сейчас такая поддержка по-особому важна", - сказал президент.В свою очередь, генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о том, что было сделано благодаря помощи попечительского совета."При громадной поддержке попечительского совета... построили концертный зал высокого качества, с невероятно хорошей акустикой. Это был стремительный проект, который за 15 месяцев сделал такой подарок Санкт-Петербургу", - сказал Гергиев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, новости культуры, россия, мариинский театр, санкт-петербург