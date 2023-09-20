https://ria.ru/20230920/korvet-1897432805.html

Корвет "Гремящий" уничтожил корабль "противника" на учениях "Финвал-2023"

Корвет "Гремящий" уничтожил корабль "противника" на учениях "Финвал-2023" - РИА Новости, 20.09.2023

Корвет "Гремящий" уничтожил корабль "противника" на учениях "Финвал-2023"

Корвет "Гремящий" уничтожил крылатой ракетой комплекса "Калибр" корабль условного противника на дистанции более 300 километров в рамках учений Тихоокеанского... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:02

2023-09-20T06:02

2023-09-20T06:02

безопасность

россия

берингово море

чукотка

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Корвет "Гремящий" уничтожил крылатой ракетой комплекса "Калибр" корабль условного противника на дистанции более 300 километров в рамках учений Тихоокеанского флота "Финвал-2023", сообщили в среду в Минобороны России. "В рамках одного из эпизодов учения отработаны действия по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России. Экипаж корвета "Гремящий" выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" по морской мишени, находившейся на дальности свыше 300 километров от точки пуска. По данным объективного контроля цель поражена", - сообщили в ведомстве.Учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути проходят под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В них участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, включая надводные корабли, суда обеспечения, подлодки, морская авиация, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Ранее в ходе маневров проведены успешные стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря, перехваты крылатых ракет и ряд других боевых упражнений. В российском военном ведомстве подчеркнули, что все эпизоды "Финвал-2023" носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России.

https://ria.ru/20230915/vmf-1896465607.html

россия

берингово море

чукотка

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безопасность, россия, берингово море, чукотка, тихоокеанский флот вмф россии