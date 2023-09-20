https://ria.ru/20230920/konflikt-1897679245.html

Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем

Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем - РИА Новости, 20.09.2023

Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем

Палестина считает, что ООН должна сыграть более активную роль в вопросе урегулирования ее многолетнего конфликта с Израилем, однако этого пока не происходит,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T23:59

2023-09-20T23:59

2023-09-20T23:59

в мире

палестина

нью-йорк (город)

израиль

сергей лавров

рияд аль-малики

оон

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Палестина считает, что ООН должна сыграть более активную роль в вопросе урегулирования ее многолетнего конфликта с Израилем, однако этого пока не происходит, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны Рияд аль-Малики. "Они должны делать больше, однако, к сожалению, они делают недостаточно", - сказал аль-Малики на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Затрагивая вопрос возможной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, он отметил, что на данный момент такие контакты не запланированы. При этом министр выразил надежду, что его встреча с Лавровым все же состоится до отъезда палестинской делегации, который назначен на послеобеденное время в четверг.

https://ria.ru/20230608/izrail-1877037090.html

палестина

нью-йорк (город)

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в мире, палестина, нью-йорк (город), израиль, сергей лавров, рияд аль-малики, оон