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Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем - РИА Новости, 20.09.2023
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23:59 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/konflikt-1897679245.html
Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем
Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем - РИА Новости, 20.09.2023
Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем
Палестина считает, что ООН должна сыграть более активную роль в вопросе урегулирования ее многолетнего конфликта с Израилем, однако этого пока не происходит,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:59
2023-09-20T23:59
в мире
палестина
нью-йорк (город)
израиль
сергей лавров
рияд аль-малики
оон
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Палестина считает, что ООН должна сыграть более активную роль в вопросе урегулирования ее многолетнего конфликта с Израилем, однако этого пока не происходит, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны Рияд аль-Малики. "Они должны делать больше, однако, к сожалению, они делают недостаточно", - сказал аль-Малики на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Затрагивая вопрос возможной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, он отметил, что на данный момент такие контакты не запланированы. При этом министр выразил надежду, что его встреча с Лавровым все же состоится до отъезда палестинской делегации, который назначен на послеобеденное время в четверг.
https://ria.ru/20230608/izrail-1877037090.html
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в мире, палестина, нью-йорк (город), израиль, сергей лавров, рияд аль-малики, оон
В мире, Палестина, Нью-Йорк (город), Израиль, Сергей Лавров, Рияд аль-Малики, ООН
Палестина потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем

МИД Палестины потребовала от ООН усилий для разрешения конфликта с Израилем

© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен – РИА Новости. Палестина считает, что ООН должна сыграть более активную роль в вопросе урегулирования ее многолетнего конфликта с Израилем, однако этого пока не происходит, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны Рияд аль-Малики.
"Они должны делать больше, однако, к сожалению, они делают недостаточно", - сказал аль-Малики на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Затрагивая вопрос возможной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, он отметил, что на данный момент такие контакты не запланированы. При этом министр выразил надежду, что его встреча с Лавровым все же состоится до отъезда палестинской делегации, который назначен на послеобеденное время в четверг.
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В миреПалестинаНью-Йорк (город)ИзраильСергей ЛавровРияд аль-МаликиООН
 
 
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